Bisher hat sie uns die Liebe erklärt, warum also jetzt eine politische Analyse? Eine Begegnung mit Eva Illouz, die in „Undemokratische Emotionen“ nicht nur den Rechtsruck Israels entschlüsselt.

Was haben der Nationalismus und die romantische Liebe gemein? Sie werden stärker, je weniger sie die Realität an sich heranlassen.“ Das ist doch eine dieser typischen kleinen Frechheiten. Und Eva Illouz lächelt ein bisschen, beißt in ihren Apfel und sagt, ja, aber eine wahre, wir seien nun einmal Kreaturen unserer Imagination. Entwickeln Welten in unseren Köpfen und dann Welten in der Wirklichkeit, die zu denen in unseren Köpfen passen. Und das sei dann unsere angeblich objektive Basis, unsere Realität, im Guten wie im Schlechten.

Eva Illouz hat ein Buch über die Wirklichkeit im von seinen Bewohnern wahrscheinlich meistgeliebten Land der Welt geschrieben. Es könnte kaum einen besseren Zeitpunkt dafür geben als die Wochen, in denen überall von Netanjahus demokratiezersetzender Politik die Rede und der Schrecken über den Rechtsdrift groß ist. Auch deshalb gibt Illouz, die aus einer jüdischen Familie stammt und unter anderem einen Lehrauftrag in Jerusalem hat, in dieser Woche in Berlin ein Interview nach dem anderen. Auch deshalb besteht ihre nachmittägliche Versorgung im Wissenschaftszentrum nur aus einem Apfel.