Champions League im Fernsehen : Europäische Geisterspiele

Aktualisiert am

Hier wird es passieren, im Estadio da Luz in Lissabon, der Heimat von Benfica, wird am 23. August das Finale der Champions League ausgetragen - ohne Publikum natürlich. Bild: Reuters

Wo kann man von der kommenden Woche an die Champions League sehen, wo von 2021 an die Bundesliga verfolgen? Und was bedeutet das für uns Zuschauer?