F.A.Z.-Kongress 2022 : Sicherheit aus dem All

Will Europas Platz im internationalen Wettlauf ins All dauerhaft sichern: ESA-Chef Josef Aschbacher auf dem F.A.Z.-Kongress. Bild: Michael Braunschädel

Josef Aschbacher hatte Matthias Maurer nach dessen Rückkehr von der internationalen Raumstation ISS in der Nacht zum Freitag noch nicht gesprochen. Aber er werde den deutschen Astronauten noch am selben Abend in Köln treffen, sagte der Generaldirektor der europäischen Weltraumorganisation ESA wenige Stunden nach Maurers Landung auf dem F.A.Z-Kongress „Zwischen den Zeilen“ im Gespräch mit Sibylle Anderl, Astrophysikerin und Wissenschaftsredakteurin dieser Zeitung.

Ulf von Rauchhaupt Redakteur im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Aschbacher leitet die ESA seit März 2021. Die Organisation, die der 59 Jahre alte Österreicher damit vorsteht, ist in mancher Hinsicht ein Pendant der NASA, aber sie ist keine Behörde der EU sondern von dieser völlig getrennt und wird auch von Mitgliedsländern getragen, die der EU angehören. Erfolge wie Maurers Mission gehören zu dem Erfreulichen im Alltag eines ESA-Chefs. Unerfreuliches gab es für Aschbacher allerdings auch schon, als er nämlich nach Putins Überfall auf die Ukraine den geplanten Start des ersten europäischen Marsrovers absagen musste. Er war zusammen mit den Russen vorbereitet worden.

Neue Weltraum-Euphorie

Trotzdem ist es gerade eine gute Zeit für die Weltraumfahrt. „Es herrscht eine neue Euphorie“, sagte Aschbacher. „Ich nenne es das zweite Wettrennen ins All“. Das fände diesmal vor allem zwischen Amerika und China statt. „Was aber diesmal dazukommt, ist der kommerzielle Sektor“. Im vergangenen Jahr seien zwölf Milliarden Dollar an privaten Investitionen in den Weltraumsektor geflossen, während sich das ESA-Budget auf gerade einmal sieben Milliarden belaufe. Diese Entwicklung sei aber auch Folge einer gezielten Politik der Amerikaner. So habe Elon Musks SpaceX von der Nasa vier Milliarden Dollar für die Entwicklung der Falcon-Rakete bekommen.

Wo steht hier Europa? Aschbacher räumte ein, dass der alte Kontinent in einigen Bereichen zurückgefallen sei, etwa bei den Trägerraketen. Die neue Ariane 6, in deren Entwicklung ebenfalls vier Milliarden Dollar geflossen sind, hat anders als die Falcon keine wiederverwendbaren Komponenten. Daran arbeite man, versicherte Aschbacher auf die Frage eines Kongressteilnehmers, aber wiederverwendbare Stufen werden erst bei der Nachfolgerin der Ariane 6 zum Einsatz kommen können.

Mission zu den Eismonden des Jupiter

In anderen Bereichen aber ist Europa an vorderster Front dabei, etwa mit der Mission „Juice“ zu den Eismonden des Jupiter, die 2023 aufbrechen soll. Und in manchen Bereichen ist Europa sogar führend. Etwa bei der Erdbeobachtung, die der Meteorologe und Geophysiker Aschbacher bei der ESA verantwortete, bevor er Generaldirektor wurde. Und die Erdbeobachtung sei eines jener Themen, sagt er, in denen sich zeige, wie unverzichtbar die Raumfahrt für den Menschen geworden ist. So ließen sich die Hälfte der fünfzig wichtigsten Kenngrößen, anhand derer Klimaforscher etwas über den Zustand der Erde aussagen können, ohne Satelliten kaum erfassen.

Dann aber berührte das Gespräch mit Josef Aschbacher einen Themenkreis, um den ein ESA-Manager auf öffentlicher Bühne früher einen großen Bogen gemacht hätte. „Ich muss mir auch die Frage stellen, was die ESA tun kann, um zur Sicherheit der Bürger beizutragen“. Nun ist die ESA explizit nur für die friedliche Nutzung des Weltraums da und erhalte, wie Aschbacher betonte, als einzige der großen Weltraumorganisationen keine Mittel aus Verteidigungsetats. Und doch baue man seit langem Wettersatelliten, deren Daten nicht nur Landwirten oder Urlaubern nützen, sondern gegebenenfalls auch der Air Force bei der Einsatzplanung.

Es ist bemerkenswert, für das kürzlich angebrochene Zeitalter vielleicht aber auch charakteristisch und für manche auch bedenklich, dass der ESA-Generaldirektor nicht nur diese Verflechtung einer der friedlichsten denkbaren Weltraumaktivität offen benennt, sondern nicht ausschließt, hier bald noch weitere Verantwortung übernehmen zu müssen. „Meine Frage ist: In der derzeitigen Lage mit dem Krieg in der Ukraine und wissend, dass Weltraumtechnologie elementarer Bestandteil des Sicherheitskonzeptes eines jeden Landes ist – welche Rolle soll die ESA spielen? Ich kann die Antwort nicht selber geben, das können nur meine Mitgliedsländer. Aber ich muss die Frage stellen.“