Baselitz und sein Bruder : Wo warst du, Vater?

Den einen ehrt gerade eine Retrospektive im Pariser Centre Pompidou und die Aufnahme in die Akademie der Schönen Künste unter der Kuppel des Institut de France, das Leben des anderen greift in literarischer Umformung der junge Schriftsteller Lukas Rietzschel in seinem Roman „Raumfahrer“ auf. Die Kriegserfahrung des Vaters prägte beider Leben. Sie symbolisiert ein Blechbecher, den im Winter 1944 ein Granatsplitter durchschlug, bevor er im Kopf des Unteroffiziers stecken blieb. Georg Baselitz wechselte Ende der Fünfzigerjahre als Künstler in den Westen Berlins und Deutschlands. Krieg und gebrochene Kriegsheimkehrer sind zentrale Motive seines Schaffens. Günter Kern blieb in der Oberlausitz und wurde mit seiner Familie jahrzehntelang von der Staatssicherheit überwacht und gepeinigt.

Folgendes berichtet Günter Kern:

„Unser Vater Johannes Karl Ferdinand Kern, geboren am 17. Mai 1904 in Leipzig, von Beruf Lehrer, trat im Jahr 1933 der NSDAP bei und wurde so, wie viele andere auch, ein Träger der Nazi-Ideo­logie. Er nahm von 1939 bis zum Kriegsende 1945, mit einer Unterbrechung, am Zweiten Weltkrieg teil. Seine Dienstgrade waren Unteroffizier, Feldwebel und ab 14. April 1945 Oberfeldwebel. Im August 1939 wurde er zum Kriegsdienst in ein ‚Armee-Pferdelazarett‘ eingezogen, er machte den Feldzug in Polen mit. Ab dem 18. Mai 1943 war er wieder im Kriegsdienst in einem ‚Transport/Sicherung/Bataillon 4‘. Seine Aufgabe im Krieg war vornehmlich die eines Fourier, der für die Verpflegung, Unterbringung und das Rechnungswesen einer Wehrmachtseinheit verantwortliche Unteroffizier.

Während der ‚Abwehrkämpfe‘ in den Vogesen/Frankreich verlor er am 4. Dezember 1944 durch einen Granatsplitter sein rechtes Auge und wurde schwer am Kopf verletzt. Eine in unmittelbarer Nähe der verschanzten Soldaten einschlagende Granate tötete auch viele seiner Kameraden. Der Splitter durchschlug, bevor er meinen Vater so schwer verletzte, noch seinen Trinkbecher. Am 5. Dezember 1944 wurde er im Lazarett aufgenommen.

Im Lazarett verlieh ihm der Oberstabsarzt und Chefarzt am 4. Januar 1945 das ‚Verwundeten-Abzeichen in Silber‘. Am 11. Januar 1945 aus dem Lazarett entlassen, bewahrte er seinen durchschossenen Trinkbecher als Ausdruck seiner Kriegserfahrung bis zu seinem Lebensende auf.

Diese schwere Verletzung behinderte und belastete ihn, psychisch und physisch, bis zu seinem Tod im Jahr 1987. Der Verlust des rechten Auges und der im Kopf festsitzende Splitter hatten zur Folge, dass unser Vater sehr oft unter chronischen Kopfschmerzen litt. Die leidvollen Erfahrungen unserer Eltern während des Krieges und in den Nachkriegszeiten wurden uns Kindern sehr einprägsam vermittelt und vorgelebt.

Mein Bruder Hans-Georg Kern (Georg Baselitz) verarbeitete diese Verletzungen und Demütigungen unseres Vaters in seinen bekannten ‚Heldenbildern‘.

Für mich hat die Geschichte meines Vaters ganz wesentlich dazu beigetragen, jeder noch so überzeugenden Ideologie sehr skeptisch ge­genüberzustehen. Meine Weigerung, in die ‚SED‘ in der DDR am 5. Juni 1963 einzutreten und damit auch Vertreter dieser Ideologie zu werden, hatte zur ­Folge, dass daraufhin die dokumentierte ­Zurücknahme meiner Studienzulassung er­folgte. Das Urteil, dies geschähe ‚infolge Ihrer ungenügenden politisch-ideologischen Reife‘, war eine große Zäsur in meiner beruflichen und persönlichen Entwicklung in der ehemaligen DDR.

Leider kam unser Vater erst durch seine Erfahrungen im Krieg zur Überzeugung und bitteren Erkenntnis, einem verbrecherischen System und dessen Ideologie gefolgt zu sein. Uns hat er sehr nachhaltig davor bewahrt, so wie er einer ‚Ideologie‘, nun einer marxistisch-leninistischen Ideologie, zu verfallen und wie er bittere persönliche Erfahrungen machen zu müssen.“