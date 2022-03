Von den Nazis 1944 geplündert : „Figaro“ bekommt geraubte Bücher zurück

Aktualisiert am

Nur ein Stempel, eine Widmung und ein „D“ für Donum, Schenkung, geben Hinweise darauf, wo die Bücher herstammen könnten. Die Rede ist von dreiunddreißig Bänden, die aus der Pariser Redaktionsbibliothek der französischen Tageszeitung „Le Figaro“ entwendet wurden und in die Staatsbibliothek Berlin gelangten. Das geschah im Jahr 1944, während der deutschen Besatzungszeit in Frankreich.

Eine der einst größten Zeitungsbibliotheken Europas wurde durch die Nationalsozialisten geplündert. Viele der Bücher, die diese Sammlung prägten, tauchten auch nach dem Zweiten Weltkrieg nie wieder auf. Das Deutsche Reich gliederte geraubte Bücher in die eigenen Bibliotheken ein. Dies war ein Grundzug der nationalsozialistischen Kulturpolitik. Und auch die grün und beige eingebundenen Bände des „Figaro“ wurden in die Preußische Staatsbibliothek verbracht. Über Jahrzehnte lagen sie in den Depots.

Wenige Wochen nach dem Einmarsch wurden die Bände beschlagnahmt

Nun hat die Staatsbibliothek der französischen Zeitung mehrere Bücher zurückgegeben, die im Zweiten Weltkrieg von Wehrmachtstruppen beschlagnahmt worden waren. Es sind Bücher, die die intellektuellen Fundamente der dritten Französischen Republik aufzeigen. Viele setzen sich mit der Volkswirtschaftslehre, der Soziologie und Philosophie auseinander, dazu gehören Fernand Nicauds staatswissenschaftliches Werk „La seperation de la politique et de l’État, Pierre Cauboues Buch „Le Role Social Des Banques“ oder die soziologische Studie „Testament d’un Pauvre“ von Jules Maurie. Sie deuten nicht nur den demokratischen Geist des Landes an, sondern auch die internationale Einbindung der Hauptstadt Paris. Einige der Werke stammen aus dem Vereinigten Königreich, Algerien oder Argentinien. Wenige Wochen nach dem Einmarsch der deutschen Truppen wurde in großem Umfang Literatur beschlagnahmt.

Besonders Werke mit antinationalsozialistischer Tendenz und Exilliteratur gerieten in das Blickfeld. Die Bücher wurden in Sammelstellen zusammengetragen und ins Deutsche Reich gebracht. Hugo Andres Krüß, der Generaldirektor der Staatsbibliothek, lehnte die Einarbeitung von „im Ausland beschlagnahmtem Schrifttum“ in die Bestände grundsätzlich ab. Dennoch gelangten einige der Zensurexemplare in die Bibliothek.

Auch Bücher sollen restituiert werden

Zwischen 1941 und 1944 wurden zweitausend Titel in die Zugangsbücher eingetragen. Die meisten der französischen Bücher wurden aber erst nach Kriegsende in den Bestand aufgenommen. Dies geschah über die Zentralstelle für wissenschaftliche Altbestände der DDR, die seit 1959 in der Staatsbibliothek angesiedelt war und die die Keller des Hauses durchsuchte. Wegen eines Projektes zur Tauschstelle gelangte das Provenienzforschungsteam auf die Spur der beschlagnahmten Bücher des „Figaro“.

Doch die Geschichte dieser Bände, die Symbole der dunkelsten Epoche der deutsch-französischen Beziehungen sind und jetzt wieder für die Freundschaft beider Länder stehen, ist noch komplexer. Die Hälfte der Werke ist dem ehemaligen Figaro-Chefredakteur Lucien Romier gewidmet, der von 1934 bis 1940 die Zeitung leitet. Auch seine Biographie ist von Brüchen geprägt. Als Marschall Pétain 1940 Staatschef des État français wurde, schloss sich Romier ihm an, als einflussreicher Berater. Im August 1941 wurde er zum Staatsminister ernannt und übte dieses Amt bis zu seinem Rücktritt 1943 aus. Romier sprach sich gegen den Kollaborateur Pierre Laval aus, worauf die Besatzer seinen Abzug aus Vichy forderten. 1944 starb er an einem Herzinfarkt, unmittelbar bevor er von der Gestapo verhaftet werden sollte.

„Bei Restitutionen von NS-Raubkunst stehen oft Kunstwerke im Fokus, aber auch Bücher wurden ihren rechtmäßigen Eigentümern entzogen“, sagt der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger. „Sie eröffnen die Tür zur Vergangenheit, haben einen großen kulturellen Wert und sind bedeutende Erinnerungsfragmente“, ergänzt Achim Bonte, der Generaldirektor der Bibliothek. In den letzten zwanzig Jahren hat die Staatsbibliothek mehr als zweitausend Werke restituiert. Gerade jetzt, wo wieder Bibliotheken wegen eines Krieges zerstört werden, seien diese Rückgaben ein wichtiges Signal.