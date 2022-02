Erinnerung an Jebenhausen : Ich will mich setzen und schreien

Das Leuchten des Sterns von Inge Auerbacher, ein Stern auf der Brust, reichte bis nach Jebenhausen in der Gedenkstunde des Bundestags vorherige Woche. Weil seit dem Jahr 1777 Juden und Christen in Jebenhausen, einem Vorort von Göppingen, gemeinsam lebten, gab es kleine jüdische Häuser, da sie eher Händler als Bauern mit Höfen waren. Aber auch ein größeres Judenhaus gab es, in dem Inge mit ihrer Freundin Ruth und beider Eltern vor Kriegsbeginn zwangsweise untergebracht war. Von dort zum Abtransport ins Sammellager in eine Göppinger Schule, ausgerechnet mit dem Namen Schiller, gebracht, wo ein Wachmann ihr, wie sie in ihrer Rede erzählte, die Brosche aus Holz wegnahm und ihr auf Schwäbisch bedeutete: „die brauchschst du nemme, da, wo du hinkommsch.“

„Nein“, sagt Georg Büchners Lucille in „Dantons Tod“, „ich will mich auf den Boden setzen und schreien, dass erschrocken alles stehen bleibt, alles stockt, sich nichts mehr regt.“ (sie setzt sich nieder, verhüllt die Augen und stößt einen Schrei aus. Nach einer Pause erhebt sie sich) „Das hilft nichts, da ist noch alles wie sonst ...“

Wir müssen’s wohl ertragen.

Im Bundestag sprach die neue Präsidentin Bärbel Bas, genauso wie der israelische Knesset-Vorsitzende Mickey Levy, der bei seiner Rede in Tränen ausbrach. Die Prager Geigerin blieb fröhlich beim Spiel eines Stückes aus der in Theresienstadt vorgeführten Kinderoper „Brundibär“ des jüdischen Komponisten Hans Krasna, der dann in Auschwitz mit vielen seiner Sängerkinder sterben musste. Der für die Beschaffung des Giftgases verantwortliche Dr. Capesius wurde nach Kriegsende übrigens Besitzer der Marktapotheke in Göppingen.

Dort wohnten wir in der Jebenhäuser Straße. Dort ging die kleine Inge, wenn die Eltern bei der Zwangsarbeit waren, allein den vier Kilometer weiten Weg, erst durch den Wald, wo nichts war außer stark riechendem Bärlauch, dann über besagte Straße und die Filstalbrücke zum Göppinger Bahnhof, um von dort zur jüdischen Schule nach Stuttgart zu kommen. Denselben Weg bewältigte – allerdings in umgekehrter Richtung – vielleicht einige Monate früher ein Kunsttischler mit dem Bus. Der wollte seine Freundin in Jebenhausen besuchen mit einem kleinen Koffer, einem „Köfferle“, in der Hand. Aus Heidenheim kommend. Es war Johann Georg Elser, der mit seinen nach oben stehenden Haaren bei einem Bier im „Waldhorn“ saß, seine Freundin erwartete und auf das gegenüberliegende Judenhaus schaute.

Eine bisher nicht bekannte Koinzidenz: Es hätte ein Treffen geben können zwischen der fünfjährigen Inge mit ihrer Puppe und dem visionären Schwaben mit einem Urinstinkt für Gerechtigkeit, der ihr Leid hätte verhindern können. Er, der mit einer selbstgebauten Bombe den „Großen Diktator“ im Keller des Münchner Hofbräuhauses von weiterem Unheil abhalten wollte. Das Adjektiv „brauchen“ wird bei ihm zum Grenzwort zwischen Tod oder Leben. „Da, wo du hingehst, brauchst du nichts mehr.“ Kurz vor dem Attentat sagt Elser zu seinem Freund: „Du, Erwin brauchst du a Fahrrad?“ – „Noi“ – antwortet der, „Brauchst du an Schrank? – „Noi, lass doch des Deng bleiba, Schorsch, du brengsch ons älle ins größscht Oglück!“

Zwei spätgeborene Göppinger vom Hohenstaufen-Gymnasium, Klassenkamerad Martin Schwab und ich, noch immer die Jebenhäuser Straße im Kopf, wollten Elser vor dem Vergessen bewahren und brachten 1982 am Schauspiel Bochum mit dem Autor Peter-Paul Zahl sein Leben auf die Bühne: „Johann Georg Elser. Ein deutsches Drama“. Schwieriges Stück, riesige Diskussionen auf der Probe, besonders mit Gert Voss über etwaigen militärbezogenen Ballast des Stücks, mit Ulrich Pleitgen als Genauigkeitsfanatiker. Die Resonanz aber war riesig. „Ein Stück wie der Mann, den es feiert, rechtschaffen, geradeheraus, ohne Lügen“, schrieb Benjamin Henrichs damals. Am Ende des Stücks wurde Elser im KZ Dachau erschossen. Dabei sangen die großen Schauspielerinnen des Ensembles – Anneliese Römer, Eleonore Zetzsche, Angela Schmid – Robert Schumanns Märchen „Es scheinen drei Sterne so hell, dort über Marienkapell“, begleitet von einer Zither.

Das war gestern, 1982. Heute sehen wir Inge Auerbacher mit einer neuen Brosche im Bundestag. Mit einem Schmetterling. Er soll ein Symbol sein für alle ermordeten Kinder. „Mir gehören alle Kinder der Welt“, sagt sie.

Meine erwachsenen Kinder studieren Arabisch und Hebräisch.

Immerhin.

Der Autor ist Opern- und Theaterregisseur und in Göppingen aufgewachsen.