Entdeckung eines Gedichts : Nabokovs Liebesverbot für Superman

Was mag der Begleiter der jungen Dame denken, wenn er sie so schmachten hört? Vladimir Nabokov stellte es sich 1942 in einem Gedicht vor, und es kam etwas ganz anderes zur Sprache als vermutet. Bild: Heritage Auctions

Vladimir Nabokov kam am 28. Mai 1940 in New York an. Mit Frau und Sohn war der russische Emigrant aus Paris abgereist, als der deutsche Angriff auf Frankreich erfolgte, unter dem das Land zusammenbrach. Nabokov hatte das Richtige getan, doch in den Vereinigten Staaten kannte ihn niemand. Seine Bücher hatte er bislang alle auf Russisch geschrieben; nun musste er sich zur Bestreitung seines Lebensunterhalts auf das ihm immerhin seit Kinderzeiten vertraute Englisch umstellen, aber als elitärer Literat wusste er nicht, was das breite Publikum in Amerika überhaupt lesen wollte. Also las er erst einmal selbst, was ihm dort über den Weg lief, und das waren zunächst natürlich Zeitungen. In denen lernte er die Erzählform des Comics kennen, und in einer der populärsten Fortsetzungsserien, George McManus’ „Bringing Up Father“, stieß Nabokov nach seiner Ankunft auf die Schilderung einer ausgedehnten Reise, die die Figuren dieses Comicstrips quer durch alle amerikanischen Bundesstaaten führte. In „Lolita“, dem Roman, den Nabokov sieben Jahre später zu schreiben begann und der ihn nach Erscheinen 1955 berühmt (und berüchtigt) machte, absolviert Humbert Humbert gemeinsam mit der minderjährigen Titelheldin dieselbe Tour.

Andreas Platthaus Verantwortlicher Redakteur für Literatur und literarisches Leben. F.A.Z.

In der Nabokov-Philologie spielte dieser Zusammenhang bislang keine Rolle, aber dass der Schriftsteller während seiner ersten Jahre im neuen Exil Comics als Inspiration schätzte, wird nun durch einen Sensationsfund deutlich, den der russische Literaturhistoriker Andrei Babikov im Nachlass von Edmund Wilson gemacht hat, Nabokovs für lange Jahre engstem amerikanischen Freund (und späterem Intimfeind). Es handelt sich um ein unveröffentlichtes Gedicht von 1942, um dessen Existenz man aus Nabokovs Korrespondenzen zwar wusste, dessen Text aber unbekannt war. Immerhin der Titel war überliefert: „The man of To-morrow’s Lament“, und es sollte darin, so behaupteten Nabokovs Biographen, um die Hochzeitsnacht von Superman gehen. Dass die Comics mit diesem damals auf dem Höhepunkt seiner Popularität stehenden, auch als „The Man of Tomorrow“ apostrophierten Superhelden eine bevorzugte Kindheitslektüre des 1934 geborenen Dmitri Nabokov waren, ist aus dem Briefwechsel seiner Eltern miteinander bekannt.