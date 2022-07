Verwaltungssprache Englisch : Abstieg in die Zweitklassigkeit

Bald auch in Englisch? Ein Mitarbeiter des Jugendjobcenters in Frankfurt am Telefon Bild: Lucas Bäuml

Nun liegt er abermals auf dem Tisch: der Vorschlag, Englisch als zusätzliche Verwaltungssprache in Deutschland einzuführen, um die Sprachbarriere mangelnder Deutschkenntnisse von Ausländern zu überwinden, sodass die Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland erleichtert wird. Das hätte seinen Preis. Eine zweite Verwaltungssprache wäre folgenträchtig. Die Verwaltungsausbildung in Deutschland müsste für viele Funktionen zweizügig sein, nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch. Dabei ginge es nicht nur um allgemeinsprachliche Englischkenntnisse, sondern um fachsprachliche Kenntnisse. Ausbildung, Fortbildung, Um­schulungen wären erforderlich. Das hätte belastende Auswirkungen auf viele der Deutsch sprechenden Mitarbeiter in der staatlichen Verwaltung, die nicht oder nicht ausreichend Englisch sprechen – durchaus nicht nur in den unteren Besoldungsstufen. Betroffen wären zum Beispiel Polizeidienststellen und Ordnungsbehörden, Bürgerämter, Einwohnermeldeämter. Man möchte sich die Fülle an neu zu erstellenden Formularen und die Sprachkenntnisse, die zu ihrer Erläuterung notwendig wären, nicht vorstellen.

Wenn man in einem komplexen System ein Schräubchen dreht, hat das oft Auswirkungen aufs Ganze. So auch hier: Wie würde die zusätzliche Verwaltungssprache an der Schnittstelle zu den Gerichten funktionieren? Letztlich müssten verwaltungsrechtliche Ge­richtsverfahren generell auf Englisch zugelassen werden, sonst müsste der Kläger ja doch plötzlich Deutsch können. Aber müsste man dann nicht auch die Gesetzgebung im öffentlichen Recht selbst in Englisch vollziehen? Denn welcher nicht Deutsch Sprechende versteht beispielsweise die mit einem „Platzverweis“ zusammenhängende rechtliche Bestimmung aus dem Polizeigesetz? Der Bürger muss aber die Gesetze des Landes verstehen können – deshalb wurden sie ja einst in Preußen vom Lateinischen ins Deutsche gebracht.