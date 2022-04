England hilft Ukrainern : Gegen die Herzlosen

Aktualisiert am

Jeremy Irons ist auch mit dabei: Prominente springen in London dem überfallenen Land und den Kriegsflüchtlingen bei.

Ein Herz für die Ukraine: Londoner Solidaritätszeichen Bild: Future Publishing via Getty Imag

Der erste große Applaus der hochkarätigen Benefizveranstaltung kommt wenige Minuten nach dem lange verzögerten Start, als der Journalist Henry Porter sich im Zusammenhang mit der europäischen Hilfe für ukrainische Flüchtlinge eine Zwischenbemerkung zur „herzlosen und beschämenden“ Einstellung der britischen Regierung erlaubt. Sarkastisch mokiert er sich über die offizielle Bezeichnung eines der zuständigen Regierungsmitglieder als „Minister für sichere und legale Migration“, ein Posten übrigens, den Premierminister Johnson vom Staats- zum Unterstaatsminister herabgestuft hat. Der aktuelle Amtsinhaber hatte wenige Tage nach Ausbruch des Krieges Empörung hervorgerufen mit seinem Vorschlag, ukrainische Flüchtlinge sollten sich als Obstpflücker bewerben – eine Aufgabe, die in Großbritannien weitgehend von ausländischen Saisonkräften wahrgenommen wird.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Die Veranstaltung in jenem Teil des hippen Londoner Viertels Notting Hill, das in den fünfziger und sechziger Jahren durch Peter Rachmann, den Ausbeutervermieter von Elendsvierteln, durch Rassenunruhen und durch einen Nebenaspekt der Profumo-Affäre berühmt-berüchtigt wurde und trotz Gentrifizierung seinen Shabby-Chic im Ne­beneinander von Reich und Arm bewahrt hat, findet im „Tabernacle“ statt. Ursprünglich war der imposante Backsteinbau eine evan­gelikale Kirche. Inzwischen beherbergt er ein ­Kultur- und Gemeinschaftszentrum, dessen Programm den gemischten Charakter der Gegend spiegelt.

Das linke Establishment zeigt Flagge

An diesem Abend hat das Schicksal der Ukraine hier Menschen zusammengeführt, die konservative Brexiteers herablassend als Mitglieder der linksliberalen Elite bezeichnen würden. Wein und Imbiss sorgen dafür, dass die Stimmung nicht beeinträchtigt wird durch den chaotischen Verlauf und den Umstand, dass kaum Sitzplätze zur Verfügung stehen (womit eine größere Zuschauerzahl und damit auch ein größerer Spendenertrag verfehlt wurden). Misha Glenny, ehemaliger Osteuropa-Korrespondent der BBC, erzählt von seinem Vater, dem ersten britischen Übersetzer von Bulgakows „Der Meister und Margarita“, der dem Sohn die russische Kultur von früh auf nahebrachte. In seinem prägnanten Umriss der komplexen und facettenreichen Identität der Ukraine verweist er auf Bulgakows Roman „Die Weiße Garde“ über die Umbruchzeit nach der Oktoberrevolution, die der Schriftsteller in seiner Geburtsstadt Kiew erlebte.

Glenny spricht von Isaac Babel und der Vielvölkerstadt Odessa, vom dortigen Hotel „Londonskaja“, in dem die Zimmer die Namen großer Autoren der Weltliteratur tragen, die dort ab­stiegen, und er spricht von Putins „äußert naivem und verzerrtem“ Verständnis der Ukraine als bloßes An­hängsel russischer Geschichte. Dann greift er zur Gitarre und lädt das Publikum ein, das Lied „Ech Odessa“ mitzusingen, dessen in lateinische Schrift transkribierter Text vor blaugelbem Hintergrund an der Leinwand prangt, allerdings ohne Übersetzung.

Schauspielstars als Rezitatoren ukrainischer Texte

Die junge Schauspielerin Greta Bellamacina liest etwas holprig aus Na­dezh­da Sukhorukovas auf Facebook geposteter Beschreibung des Lebens zwischen den Trümmern von Mariupol, die um die Welt gegangen ist. Lässig in Schwarz gestylt, mit Lederhosen und um den Hals geworfenem Schal, steht der Schauspieler Jeremy Irons wie der Inbegriff eines bohemehaften Mimen am Mikrofon und verleiht dem Auszug aus einem Essay der russischen Schriftstellerin Marija Stepanowa über Putins Versuch, die Geschichte neu zu schreiben, in baritonalen Tönen Resonanz. Irons’ Frau, die Schauspielerin Sunead Cusack, trägt ein eindringliches Gedicht der britisch-somalischen Lyrikerin Warsan Shire über den Verlust von Heimat vor.

Mehr zum Thema 1/

„Hey, Simon“, ruft der BBC-Moderator Alan Yentob dem über Zoom zugeschalteten Historiker Simon Schama nach New York zu, nachdem ein Cello-Quartett die ukrainische Nationalhymne gespielt hat. Schama erzählt ähnlich persönlich wie Glenny, dass die Bilder aus der Ukraine die Albträume seiner Kindheit im zertrümmerten London der unmittelbaren Nachkriegsjahre heraufbeschwören. Selen­skyi habe recht mit der Behauptung, dass die Ukraine in diesem Krieg für uns alle kämpfe – gegen die Tyrannei. Schama schließt mit Czesław Miłoszs Gedicht „Beschwörung“ über die unbesiegbare Menschenvernunft, die „aus dem unflätigen Lärm der gequälten Wörter“ strenge und klare Sätze berge. Bislang bleibt dieses Vertrauen nur eine Hoffnung.