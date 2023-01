Recht nach der Pandemie : Unfrei durch Beglückung?

Jetzt auf einmal! Das Fallen der Maskenpflicht nun auch im öffentlichen Nah- und Fernverkehr scheint Anlass, beim Pandemie-Thema überhaupt die Masken fallen zu lassen. Es mehren sich die Bekenntnisse unter der Überschrift „Unsere Corona-Fehler“, bisher als tendenziell querdenkerisches Genre gehandelt. Frappierend, wie der ganze Diskurs ins Rutschen kommt – politisch, aber auch rechtstheoretisch –, sobald die medialen Signale auf „Rückschau“ und „Aufarbeitung“ zeigen.

Christian Geyer-Hindemith Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Sogar Karl Lauterbach, in verschiedenen Funktionen das prägende Gesicht der Corona-Maßnahmen, streckt die Waffen und tauscht seine Rolle als erster Mahner im Staat ein gegen den freimütigen Geständnisträger: „Wir sind bei den Schulen und bei den Kindern sehr hart eingestiegen“, sagte er gestern im ARD-Morgenmagazin. Oft sei der „Wissensstand nicht wirklich gut genug“ gewesen, um daraus abgeleitete Maßnahmen belastbar zu begründen (als hätten aus anderen Ländern, gerade was die Schonung von Kindern angeht, nicht andere Kenntnisse vorgelegen). Täuscht die Erinnerung, oder schien Lauterbach zeitweise denn nicht jeder Wissensstand recht zu sein, wenn er sich nur für die jeweils neueste Mobilisierung heranziehen ließ? An eine neue Pandemie, so reflektiert er im Fernsehen das Momentum der Bilanz, würde auch er „ganz anders herangehen“.