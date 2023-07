Bei Elon Musk weiß man nie, was kommt. Ob er es ernst meint oder nur die ganze Welt an seinem schlechten Humor teilhaben lässt, erweist sich häufig nicht beim ersten, sondern beim zweiten oder dritten Tweet.

Womit wir schon beim Thema wären: Tweets, also Nachrichten auf Twitter, gibt es nicht mehr, weil es Twitter nicht mehr gibt. Twitter heißt jetzt „X“, so wie Raider inzwischen Twix heißt. Elon Musk hat den Leuten mit seiner Ankündigung, der Twitter-Vogel werde verschwinden, kein X für ein U vorgemacht.

Für das X hat er einen Faible

Für das X hat Musk bekanntlich einen Faible. Sein dreijähriger Sohn trägt den Namen X Æ A-XII (was er aber seiner Mutter, der Sängerin „Grimes“ verdankt) und wird X gerufen, und in Musks Firmengeschichte taucht der Buchstabe immer wieder auf, ob als Bezeichnung für ein Tesla-Modell oder als angemeldete Marke.

Nehmen wir es symbolisch und unterstellen Musk keine christlichen Namensgründe, dürfte ihm der Buchstabe vor allem als Variable für das Unbekannte gefallen. Bei ihm weiß man schließlich nie, was als nächstes kommt, vielleicht weiß er es selbst nicht.

Wie heißen Tweets denn jetzt?

Doch das X hat auch seine Tücken. Wie heißen Tweets denn jetzt? Xssst? Was wird aus dem Begriff „twittern“? Das ist nicht nur eine semantische Frage. Twitter war zwar kommerziell nie erfolgreich und ist im Vergleich zu Facebook, Instagram, Youtube oder Tiktok ein Zwerg. Aber Twitter war und ist, ob es einem gefällt oder nicht und trotz der ausufernden Verbalmüllproduktion, ein weltweit bedeutender Platz für Nachrichtengebung und Meinungsbildung.

Das wusste Elon Musk, als er den Dienst kaufte, doch weiß er ganz und gar nicht, verantwortungsvoll mit diesem Instrument umzugehen. Er hat massenhaft Leute entlassen; er hat, die - um Gewalt und Hass zu bändigen zwingend notwendige -, Moderation der Beiträge nachhaltig geschwächt; er hat die Nutzer mit dem Hickhack um „verifizierte“ Accounts in Wechselbäder gestürzt, und schließlich hat er den Zugang zu Twitter – jetzt X – eingeschränkt. Was dort läuft, kann man in aller Ausführlichkeit nur verfolgen, wenn man sich selbst angemeldet hat.

Das wird angeblich die „Super-App“

Was ihm durch den Sinn geht, hat Musk bei der Xisierung von Twitter verkündet: X soll die „Super-App“ werden, die einfach alles kann, Kaufen und Verkaufen, Bankgeschäfte abwickeln inklusive. Es geht also um Profitabilität, über die sich die Nutzer in all der Zeit, seit es 2006 mit Twitter losging, keine Gedanken gemacht haben. Twitter, das ist die never ending Talkshow vornehmlich der politischen und journalistischen Blase, deren Moderator sich gefälligst zurückhalten sollte.

Aber genau das tut Elon Musk nicht. Er crasht die Party. Und dem Unternehmen Twitter – jetzt X – könnte er damit einen Bärendienst erweisen. Zuerst – vor der Übernahme – von Meinungsfreiheit zu tönen, die es nur mit und durch ihn gebe, und davon zu schwärmen, nun werde der Twitter-Vogel endlich in die Freiheit entlassen und fliegen, und dann den Laden einzuhegen, kommt nicht gut an.

Und wird sich auch kommerziell nicht auszahlen. Stattdessen fährt die Konkurrenz auf: Facebook mit „Threads“ und die chinesische Plattform Tiktok, mit der das Pekinger Regime (getarnt durch die Firma Bytedance) eine Vormachtstellung in der digitalen Welt anstrebt, die dem Ausgreifen in der realen Welt entspricht. Für Elon Musk, der mit Tesla, Starlink und SpaceX wahrlich im XXL-Modus unterwegs ist, scheint Twitter eine Nummer zu groß zu sein.