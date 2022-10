Musk im Twitterreich : Ein Ort des Grauens?

­Jetzt warten wir doch erst einmal ab. Bevor wir gleich den Untergang des Zwitscherlandes be­fürchten und der ganzen Welt pathetisch unsere Deaktivierung verkünden. Ja: Elon Musk hat den Kurznachrichtendienst Twitter gekauft. Ja: Er ist ein libertärer Draufgänger, der mehr Zeit in seine Geldgeschäfte als in die Ausarbeitung seiner Gedanken investiert. Er hat Wokies und die Co­rona-Politik der amerikanischen Re­gierung kritisiert und sich gegen einen intervenierenden Sozialstaat ausgesprochen.

Als im Februar 2017 der Großteil der Tech-Elite Donald Trump den Rücken zukehrte, hielt Musk an seiner Beratertätigkeit fest und rechtfertigte sich auf Twitter mit dem Argument, es wäre doch niemandem geholfen, würde Trump von weniger moderaten Menschen beraten: „Wie könnte es gut sein, wenn ihn nur noch Extremisten beraten?“ In diesem Tweet vom 5. Februar 2017 ist vielleicht Musks Weltanschauung versteckt: Er glaubt – wenn er überhaupt an etwas glaubt, das sich nicht in Zahlen bemisst – an die Ge­sellschaft als einen Gemischtwarenladen, in dem die unterschiedlichsten Meinungen wie Pro­dukte nebeneinander um Aufmerksamkeit konkurrieren sollen.

Ungeahnte Möglichkeiten

Das heißt eben auch, dass er die Existenz von Extremisten nicht grundsätzlich für verfassungsfeindlich hält, sondern darauf vertraut, dass der Markt ihren Einfluss durch das Gegengewicht von moderaten Anschauungen ausgleicht. Mit diesem libertären Urvertrauen ausgestattet, hat Musk jetzt das am stärksten strukturierende Netzwerk unserer im Wandel begriffenen Öffentlichkeit übernommen. Mit 362 Millionen Nutzern bietet Twitter ungeahnte Möglichkeiten der Informationsverbreitung, aber eben auch der Beeinflussung. Das ist das Risiko, wenn man sich mit der Masse gemein macht: Dass man es auch mit ihrer Hetzsucht zu tun be­kommt.

Von Musk befürchtet man nun, dass er die mäßigenden Eingriffe der Plattform zurückfahren und der Hassrede, auch der eines Trump, wieder freien Lauf lassen könnte. Musk selbst hat allerdings angekündigt, Twitter nicht zu einem „Ort des Grauens“ werden zu lassen, wo ohne Konsequenzen alles gesagt werden könne. Die Plattform, die er gekauft habe, „um der Menschheit zu helfen“, müsse „warm und einladend für alle“ sein. Wir werden sehen. Tatsache ist: Auch bei anderen Ge­schäftszweigen, die Musk verantwortet, hat die Menschheit anfangs nicht an seinen Erfolg geglaubt.