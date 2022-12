Starlink für Iran : Elon Musk gegen die Mullahs

Ebrahim Raisi am Dienstag in Teheran bei einer Gedenkveranstaltung für iranische Soldaten, die im Iran-Irak-Krieg von 1980 bis 1988 starben. Bild: Imago

Mit den „Uneinsichtigen“, sagte der iranische Präsident Ebrahim Raisi am Dienstag bei einer religiösen Zeremonie an der Universität Teheran, „haben wir keine Gnade.“

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

„Uneinsichtig“ ist nach seiner Lesart, wer die Herrschaft der Mullahs hinterfragt und dem auch Ausdruck gibt. Wer sich dem Unterdrückungssystem widersetzt und protestiert, der macht sich, dem Selbstverständnis des Regimes zufolge, „der Kriegsführung gegen Gott“ schuldig. Und dies kann nur mit dem Tod bestraft werden. Also ermorden die Herrscher einen Oppositionellen nach dem anderen, mehr als zwanzig Menschen sollen auf der aktuellen „Todesliste“ der iranischen Justiz stehen.

Keine Koranverse an seinem Grab

Anfang des Monats hatte das Regime schon zwei Demonstranten hingerichtet. Madschid-Reza Rahnavard, den man bezichtigte, er habe zwei Mitglieder der paramilitärischen Bassidsch-Miliz umgebracht, wurde öffentlich exekutiert. Auch in seinem Fall hatte der Urteilsbefund „Krieg gegen Gott“ gelautet. An seinem Grab, äußerte der junge Mann als seinen letzten Wunsch, solle nicht der Koran zitiert, es solle fröhliche Musik gespielt werden. Er wünsche sich Freude und Fröhlichkeit an seiner Grabstätte.

Kein Wunder, dass ihm dafür noch mehr Bewunderung zuteilwurde, die im Internet Ausdruck findet. Kein Wunder, dass sich das iranische Regime so gut mit dem Kriegsverbrecher Putin versteht, der seinen Vernichtungskrieg ebenfalls religiös überhöht. Kein Wunder, dass Teheran Moskau Waffen liefert, um die Menschen in der Ukraine zu vernichten. Kein Wunder auch, dass die Mullahs den Protest nicht nur mit äußerster Brutalität auf der Straße unterdrücken – 500 Menschen sollen bei den Protesten inzwischen ums Leben gekommen sein –, sondern auch versuchen, im Internet Kritik an ihrer vermeintlich gottgewollten Herrschaft an allen Ecken und Enden zu verhindern.

Und da kommt, wie zuvor in der Ukraine, der Derwisch unserer Tage, Elon Musk, ins Spiel. Sein Satelliten-Internetdienst Starlink, sagt er, habe bald hundert Verbindungen für Iran eingerichtet, die Menschen Zugang zum Internet verschaffen, welches das iranische Regime tageweise komplett abschaltet. Da steht der erratisch handelnde Egozentriker Musk, der zumeist den Eindruck vermittelt, er sei sein eigener Kosmos, dann doch auf der richtigen Seite, nämlich bei denjenigen, die im Kampf für Menschenrechte, Freiheit und Demokratie sogar ihr Leben zu geben und nicht bereit sind, sich der Herrschaft des Terrors zu unterwerfen.

Wobei man bei Musk nie weiß, wie lange die Überzeugung vorhält. Erst schaltet er Donald Trump auf Twitter frei, dann zensiert er Kritiker in seinem Netzwerk, dann tritt er gegen die Zensur von Unrechtsstaaten an. Der Tanz der Derwische dient dazu, dem Göttlichen nahezukommen. Die Pirouetten von Elon Musk wirken ziemlich diesseitig. Wenn er sich gegen diejenigen wendet, die meinen, sie könnten ihre Schlächtereien als Ausfluss göttlichen Willens ausgeben, stimmt die Richtung.