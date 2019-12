Real gegen Barca im „Clásico“ : Geboren, um einander zu nerven

Über den Fußball als Spiegel der Gesellschaft, als Seismographen für gesellschaftliche Veränderungen ist schon viel wolkiges Zeug geschrieben worden, das manchmal nur von einem zeugt: wie viel leichter es ist, Spielzüge zu interpretieren als politische Prozesse. Im Fall des „Clásico“, der heute im Camp Nou den FC Barcelona und Real Madrid zusammenführt, wiegt die Geschichte doppelt schwer. Hier die Chronik der katalanischen Abhängigkeit von Spanien, dort die mehr als hundertjährige Historie eines sportlichen Zweikampfs, der im Lauf der Zeit die Phantasien von Kastiliern und Katalanen eingesogen und in Form von grellen Fußballmythen wieder ausgespuckt hat.

Wer es etwa wagt, die Vereinsfarben zu wechseln wie im Jahr 2000 der Portugiese Luis Figo im damals teuersten Transfer der Welt, dem fliegt beim ersten Besuch an der alten Wirkungsstätte nicht nur ein Schweinekopf um die Ohren – nein, der wird, in effigie, an öffentlichen Plätzen verbrannt. Fußball nährt sich in der globalisierten Sportindustrie ebenso von der großen Geschichte wie umgekehrt.