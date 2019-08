FAZ Plus Artikel Integration in Italien :

Italiens Innenminister Matteo Salvini bei einer Pressekonferenz in Rom Bild: AP

Italiens Innenminister Salvini will, dass Flüchtlinge ertrinken. Doch eine straff organisierte Akademie in Bergamo durchkreuzt diese Politik: Dort können Einwanderer alles lernen, was sie fürs Leben in Italien brauchen.