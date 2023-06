Ein offener Brief spricht davon, dass die Berliner Kultur kurz vor dem Ende stehen könnte. In Wahrheit subventioniert die Hauptstadt die Kreativen mehr als alle anderen Bundesländer.

Geht es Euch wirklich so schlecht? Blick auf das HAU in Berlin Bild: Picture Alliance

Die Inflation offener Briefe ist fast so deutlich spürbar wie die wahrgenommene Teuerungsrate. Sie bewirken oft wenig – außer das Selbstwertgefühl der Unterzeichnenden zu stärken. Ein bisschen stolzes „J’accuse“ ist immer ebenso im Spiel wie die Hoffnung, sich vor späteren Generationen nicht dafür rechtfertigen zu müssen, im entscheidenden Augenblick auf der falschen Seite gestanden zu haben. Das Gute an offenen Briefen: Wer sie initiiert oder unterzeichnet, kann das auch gleich posten. Wer dagegen, sagen wir, eine Demonstration organisiert, muss erst lästige Behördengänge machen und weiß oft nicht einmal, ob das Ganze von der Crowd überhaupt bemerkt wird.

Ein Alarmschrei muss es sein

Auch mancher offener Brief soll in der Vergangenheit allerdings schon untergegangen sein, deshalb ist eines spiel­ent­schei­dend: der richtige Titel. Ein Schreiben, das von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden soll, muss ein Alarmschrei sein. Das hat ein Zusammenschluss verschiedener Berliner Kulturorganisationen jetzt beherzigt und mitgeteilt, „die Zukunft der Kultur in Berlin“ stehe „auf der Kippe“. Das klingt bedrohlich. Worum geht es? Protestiert wird in dem von namhaften Akteuren der freien Kulturszene unterschriebenen Brief gegen den Umstand, dass „nur 3% des Gesamtvolumens des Berliner Haushalts“ für Kultur zur Verfügung stünden. Nur? Unabhängig davon, dass es in der Vergangenheit meist nur zwei Prozent waren, wir es also mit einer Steigerung, nicht mit einer Kürzung zu tun haben, sei auch verraten, was sich hinter der mickrig wirkenden Prozentzahl verbirgt: nämlich rund 906 Millionen Euro, das sind rund zweihundertfünfzig Euro pro Einwohner.

Verschwindend gering?

Das soll eine „verschwindend geringe“ Zahl sein? Natürlich, die durch die Pandemie veranlassten Schließungen sitzen den Kulturinstitutionen noch in den Knochen. Aber ist in Berlin zuletzt auch nur eine einzige namhafte Kulturinstitution geschlossen worden? Es gab mal eine Zeit, da wurde in der Hauptstadt ernsthaft darüber debattiert, ob sie sich drei Opernhäuser leisten könnte. Heute gibt Berlin im Ländervergleich mehr Geld für Kultur aus als alle anderen. Steigende Mieten, wenige Atelierräume – alles schmerzhafte Entwicklungen. Aber auf der Kippe steht dabei gar nichts.

Vielmehr offenbar der Brief ein taktisches Missgeschick: Einem neuen Kultursenator, kaum ist er im Amt, gleich mit der Apokalypse zu kommen, kann nicht klug sein. Denn welche Steigerungsform bleibt den Briefschreibern dann, wenn es einmal wirklich schlimm wird?