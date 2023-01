Diabetes-Pionier Mehnert : Ein Leben gegen den „Zucker“

Dass mit den zivilisationsbedingten Gefahren für Leib und Gesundheit das Bewusstsein für dieselben und vor allem die Bereitschaft zur Vorsorge wächst, diese Hoffnung des großen Präventionsmediziners Hellmut Mehnerts hat sich nicht erfüllt. Die Masse allein an Diabetes-Erstdiagnosen im Land steigt jedes Jahr um eine halbe Million an – mehr denn je.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft".



Die immer noch verharmlosend als „Zuckerleiden“ missverstandene Zivilisationskrankheit, die der Schwabinger Internist engagiert wie weltweit kaum ein anderer auf die Agenda der öffentlichen Gesundheitsvorsorge gehievt hat, könnte schon in zwanzig Jahren pandemische Notzustände in den Kliniken hervorrufen: Überlastung der Gesundheitssysteme, davor warnt nicht nur die Deutsche Diabetes-Gesellschaft und die Internationale Diabetes-Vereinigung, an deren Spitze Mehnert jeweils in den Siebziger- und Achtzigerjahren stand. Da hatte er bereits die weltgrößte Diabetes-Früherfassungsaktion in München organisiert und ausgewertet. 1967 waren so siebentausend bis dato unbekannte Fälle entdeckt worden. 1968 installierte Mehnert in Schwabing das erste und größte Diabetiker-Schulungszentrum, für die Bewegungstherapie warb er unentwegt.

Zur Humanmedizin war der gebürtige Leipziger nach einer einschneidenden Lebenserfahrung 1946 gekommen. Als Abiturient war er wegen angeblicher „Wehrwolftätigkeit“ vom Volkskommissariat verhaftet und ins sowjetische Elendslager Nr. 1 Mühlberg verschleppt worden, das er erst im Juli 1948 verlassen konnte. Danach begann er sein Studium in München. Von 1975 bis 1991 war er Ärztlicher Direktor des Krankenhauses München-Schwabing. Im Zuge seines gesundheitspolitischen Engagements war er auch als ständiger Vertreter im Diabetes-Komitee der WHO. Am vergangenen Freitag ist der vielfach ausgezeichnete Mediziner kurz vor seinem 95. Geburtstag gestorben.