Steinzeit : Afrikas früheste Bestattung

Vor 78.000 Jahren wurde ein kleines Kind in den Höhlen von Panga ya Saidi beerdigt. Es handelt sich, so sagen Forscher, um die früheste bewusste Bestattung, in Afrika, die bislang bekannt ist.

Im Boden eines Abschnittes des Höhlensystems von Panga ya Saidi im Osten Kenias haben Forscher unter anderem des Max-Planck-Instituts für die Naturwissenschaft der Menschheitsgeschichte in Jena und des Nationalmuseums in Nairobi das älteste Grab Afrikas entdeckt. Mit einem Alter von etwa 78.000 Jahren ist es jünger als die zwischen 90.000 und 130.000 Jahre alten Bestattungen in den Höhlen von Skhul und Qafzeh im Karmelgebirge in Israel, die bislang frühesten Funde von Hominiden, die nach Meinung der Experten wahrscheinlich bewusst beigesetzt wurden.

Die Bestattung in den Höhlen von Panga ya Saidi, die etwa 15 Kilometer von der Küste des Indischen Ozeans entfernt liegen, wurde bereits 2013 entdeckt und 2017 en bloc geborgen. Nach vierjähriger Auswertung in Nairobi und am Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) im spanischen Burgos wurden sie am vergangenen Donnerstag im Wissenschaftsmagazin Nature publiziert. Laut der Autoren um María Martinón-Torres vom CENIEH gehört das Grab in die Epoche des Middle Stone Age und birgt ein zweieinhalb bis drei Jahre altes Kind unserer Art Homo sapiens.

Es gibt in Afrika zwar ältere Funde menschlicher Skelettreste, die vielleicht mit einem bewussten Umgang der Verstorbenen durch ihre Artgenossen in Verbindung stehen – etwa die insgesamt fünfzehn Individuen der Art Homo naledi, die 2015 in der Rising-Star-Höhle in Südafrika gefunden wurden. Doch ist solchen Fällen nie sicher, ob die Toten hier nicht nur aus praktischen Gründen entsorgt wurden, etwa um Verwesungsgeruch oder aasfressende Tiere fernzuhalten. Für das Kind in Kenia aber, das die Entdecker „Mtoto“ (Suaheli für „Kind“) genannt haben, gilt das nicht: Es wurde in Hockstellung in eine offenbar sorgfältig ausgehobene Grube gelegt und sogleich mit Erde bedeckt. Zudem gibt es Hinweise, dass der Oberkörper mit vergänglichem Material, etwa einer Tierhaut, umwickelt und sein Köpfchen auf eine Art Kissen gebettet war.