Serhij Zhadan über Charkiw : Die Stadt lebt!

Charkiw wird ständig beschossen. Das nördliche Saltiwka – ein großes Wohngebiet, fast eine Art Satellitenstadt – bekommt postapokalyptische Züge. Dort kommt täglich was „herangeflogen“, von Tag eins des russischen Überfalls an. Aber in den anderen Stadtvierteln kann auch jeden Moment eine Rakete oder eine Bombe einschlagen. Die Russen haben nicht genug Ressourcen, um die Stadt einzunehmen, und bombardieren sie nun aus der Distanz. Heute ist jeder Einwohner, ist jedes Gebäude eine potentielle Zielscheibe. Jeden Tag hören wir von Toten und Verletzten. Es sind überwiegend Zivilisten, ältere Menschen, Kinder. Viele Charkiwer haben die Stadt verlassen, die anderen bleiben – einige verstecken sich in den Kellern, einige leben in der Metro. Viele trauen sich keine Flucht zu, weil sie nicht wissen, wohin.

Meine Freunde und ich wurden gestern gebeten, eine alte Oma in Sicherheit zu bringen. Die Oma lebt im nördlichen Saltiwka. Ihre Verwandten sind jetzt in einem von Russen besetzten Gebiet. Sie ist in einer Wohnung in einem Stadtviertel, das ununterbrochen beschossen wird. Wir rufen sie an und bitten, auf uns zu warten. Wir sind schnell da, es ist gerade kurz still, finden den Hinterhof, holen sie ab und fahren ans andere Ende der Stadt. Kaum haben wir die Stadt verlassen, erfahren wir, dass mehrere Viertel beschossen worden sind; im nördlichen Saltiwka brennen zwei Hochhäuser, im Stadtzentrum hat ein Artilleriegeschoss einen McDonald’s getroffen, auch in einigen anderen Straßen hat es Explosionen gegeben.