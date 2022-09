Michel Pinçon gestorben : Was bedeutet es, reich zu sein?

In Deutschland war er kein Name, in Frankreich kannten alle den Soziologen Michel Pinçon. Zusammen mit seiner Frau Monique Pinçon-Charlot hat er mehr als zwanzig Bücher vorgelegt, die alle dasselbe Thema hatten: Das siebte, achte, sechzehnte und siebzehnte Arrondissement von Paris. Kürzer formuliert: die Reichen. Anders nämlich als unter Soziologen üblich, untersuchte das Ehepaar nach frühen Studien über die Industriearbeiterschaft und die urbane Segregation von Einkommensschichten, die ökonomische und kulturelle Ungleichheit nicht von unten, sondern schrieb unablässig an einer Ethnographie der Wohlhabenden und Besitzer großer Vermögen in Frankreich.

„In den schönen Vierteln“, „Die Treibjagd, ihre Riten und Einsätze“, „Reisen zur Großbourgeoisie“, „Große Vermögen“, „Schlösser und Burgherren“, „Die Ghettos des Gotha“ – die Reihe der Variationen auf das Motiv „C'est quoi être riche?“ (Was es heißt, reich zu sein), rissen nicht ab. Unter dem Titel „Reichtum, aber warum nicht für dich?“ haben die beiden Soziologen ihre Befunde sogar in einem Comic dargestellt. Ins Deutsche übersetzt wurde aber nur die Soziologie von Paris, die 2008 in einem kleinen Verlag herauskam und inzwischen vergriffen ist.

Die Autoren waren auch politische Aktivisten. Nicolas Sarkozy haben sie als „Präsident der Reichen“ attackiert, eine Zeit lang hatte Jean-Luc Mélenchon ihre Sympathie, bevor die Pinçons, Mitglieder der kommunistischen Partei Frankreichs, zu merken glaubten, dass es sich auch nur um einen neuen Mitterand handelt. In ihrem Fach stießen die beiden, in deren Schriften ein regelrechter Hass auf die Reichen spürbar ist, denen alles Unglück der Gesellschaft angelastet wird, auf ein gemischtes Echo.

Michel Pinçon, der 1942 in der Ardennengemeinde Lonny zur Welt kam und bis 2007 Forschungsdirektor am Centre national de la recherche scientifique war, einer Art französischer Max-Planck-Gesellschaft, ist jetzt im Alter von achtzig Jahren in Paris gestorben.