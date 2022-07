Durs Grünbein im Interview : „Der Antifaschismus ist die wichtigste Bewegung des 20. Jahrhunderts“

Sie leben in Berlin und Rom. Ist das ein ständiges Hin und Her?

Das ist so eine Manie: Von Zeit zu Zeit muss ich mich vergewissern, dass es dieses Rom noch gibt. Das ist der Sinn, immer wieder dort zu sein, mit eigenen Augen diesen Ausgangspunkt so vieler Geschichten zu bestätigen. Das Private mit dem scheinbar Ewigen zu vermischen. Wir haben da eine Wohnung in Bahnhofsnähe, äußerst praktisch gelegen. Von dort aus ist man überall schnell in Rom unterwegs – aber auch mit einem der Schnellzüge im übrigen Italien.