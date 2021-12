Ausstellung „Electro“ : Jetzt wollen wir tanzen mekanik

Die Musealisierung von Kraftwerk schreitet voran. Eine Ausstellung im Düsseldorfer Museum Kunstpalast feiert die Band jetzt als Quelle der Techno-Bewegungen und beschwört ihren Mythos, der im Katalog wiederholt mit einem Zitat von Mike Banks, Gründer des Detroiter Labels Underground Resistance, zur Sprache kommt: „Wir haben nicht geglaubt, dass es sich um echte Menschen handelte, bis wir sie das erste Mal auf der Bühne gesehen haben.“ Tatsächlich hatte sich das Quartett bei Auftritten wie 1981 in der Dortmunder Westfalenhalle II mit schlichten Avataren selbst geklont, so dass plötzlich die ungemein futuristische Option im Raum stand, mehrere Kraftwerk-Konzerte könnten künftig gleichzeitig stattfinden – eine elektrisierende Vorstellung (aber dafür waren die Puppen dann doch zu unterkomplex). Allein die Stehpulte aber, die strengen Scheitel des Personals, die großen Bildschirme, die heute jeder im Wohnzimmer hat, flößten reichlich Respekt ein.

Das kulturhistorische Phänomen Kraftwerk befördert jede Menge Erinnerungen, die direkt in den popkulturellen Zeitgeist führen. Die musikalische Mensch-Maschine ist inzwischen aber auch mit ihrer eigenen Erinnerung identisch geworden – also museal, und sie hat visuell ja auch nach wie vor einiges zu bieten. Die Ausstellung „Electro. Von Kraftwerk bis Techno“, so viel steht fest, hat den Beat, sogar „mehr als 120 Beats pro Sekunde“, wie es in einem Saaltext heißt; den besorgt die DJ-Koryphäe Laurent Garnier in einer Auswahl, die den einschlägigen Locations und Trends folgt und maßgeblich dazu beiträgt, die Aufmerksamkeit und die Lust an den rund 500 Objekten konstant auf hohem Level zu halten. Der Groove geht ständig mit – das eingangs grüßende Smiley, Chiffre für Aufputschmittel; ist hier vor allem ein Symbol guter Laune. Stilistisch trittsicher dient der Schau ein Baustellengerüst als Display. Sie dimmt die Beleuchtung herunter, ohne sich allzu sehr einem Club-Ambiente anzubiedern, lässt historisches Equipment mit Kabelgewirr und zahllosen Reglern in Vitrinen funkeln, macht daraus aber in der Präsentation keinen Fetisch.

So erzählt das Entree auf einer Zeitleiste mit Text und Bewegtbildern knapp, lehrreich, kurzweilig eine hundertjährige Geschichte elektronischer Klangerzeugung und belegt diese mit ausgewählten Objekten in Präsenz – vom Croix Sonore nach der Idee des russischen Komponisten Nikolai Obuchow aus dem Jahr 1926, einer Art Zepter, das Töne ohne jede Berührung, allein durch die Bewegung der Hände produzierte, über einen Rotationstisch aus dem Studio von Karlheinz Stockhausen aus den Sechzigern bis zur Laserharfe von Jean-Michel Jarre (ausgerechnet Kraftwerks Düsseldorfer Kling Klang Studio bleibt außen vor); es gibt noch einiges mehr an Studioinventar zu bestaunen. Souverän breitet die Ausstellung das Bildmaterial aus wie zum Beispiel Plattencover in großen, von Samon Takahashi aufbereiteten Bildtableaus und führt dann in einem Rundgang durch die Techno-Stationen mit Dancefloors in Detroit, Chicago, London und Manchester, in New York und Berlin, heute Hauptstadt des Techno, wie auch nach Frankfurt und Düsseldorf. Fotos von Tina Paul, Bill Bernstein und Andreas Gursky, von André Grisemann und Daniel Schulz bilden das Raver-Spektrum von der Ekstase bis zu Erschöpfung und völliger Leere ab, zugleich wird deutlich, dass die Techno-Communities immer schon Kräfte aus Krisen zogen wie dem von Rassenunruhen begleiteten sozialen Niedergang in der Motor City Detroit – und der Dancefloor offensteht für alle geschlechtlichen Identitäten. Einem Sehnsuchtsort widmet Philip Topolovac ein architektonisches Modell aus Kork mit dem Bekenntnis: „I’ve never been to Berghain“ (2016).