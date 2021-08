Donaulimes : Unsere Grenzen ziehen unsere Speerspitzen

Wir haben es geschafft: Der Donaulimes wird UNESCO-Welterbe!“ Der Bayerische Kultusminister zeigte sich erleichtert und „stolz auf diese großartige Auszeichnung“, die das kulturelle Erbe seiner niederbayerischen Heimat noch sichtbarer mache. Nach dem Obergermanisch-Rätischen Limes (2005) und dem Niedergermanischen Limes (2021) wurde jetzt, Orbáns Knüppel zum Trotz, noch ein dritter Limesabschnitt in die begehrte, den Fremdenverkehr fördernde Liste aufgenommen. Regensburg jubelt doppelt, weil dort ja bereits 2006 die Altstadt mit Stadtamhof als Weltkulturerbe geadelt wurde. Neue Autobahnschilder sind fällig, Ideen hat man schon „sehr viele“, weil ja der Donaulimes – so der verantwortliche Denkmalpfleger – „spezielle Methoden und spezielles Know-how erfordert“.

Ein römischer Soldat hätte, (selbst auf Latein) nach „Donaulimes“, limes Danuvii, gefragt, gewiss die Achseln gezuckt und vielleicht erklärt, dass allenfalls die römische Landesgrenze limes genannt werden konnte, während die Flussgrenze stets ripa (Ufer) hieß. Um 100 nach Christus erläuterte das der Historiker Tacitus, und wie alle seine Zeitgenossen wusste er, dass es den Römern um die Beherrschung von Räumen ging und dass die von ihnen festgelegten Demarkationslinien ihr Reichsgebiet keineswegs anders als dynamisch fassten. Weder Limes noch Ripa sind im Sinne fixierter Grenzen moderner Territorialstaaten zu verstehen, und schon gar nicht waren sie Teil eines „antigermanischen Schutzwalls“.

Die äußere Form war beliebig

Unsere historischen Karten täuschen Statik vor, wo sie in Wahrheit nur Momentaufnahmen bieten. Imperium Romanum – wörtlich nicht Römisches Reich, sondern römische Herrschaft – war der erfolgreiche, von den Göttern gewollte Ausdruck der Majestät des römischen Volkes und später seiner Kaiser. Aber selbstverständlich war dieser grundsätzlich grenzenlose Herrschaftswille zu jedem spezifischen Zeitpunkt territorial beschränkt. Dabei erhielt der von Rom befehligte Raum, dem anfangs die einheitliche Abgrenzung nach außen fehlte, zunehmend feste lineare Konturen, je mehr vom Orbis Terrarum den Römern gehorchte. Die äußere Form, in der diese Verfestigung stattfand, war im Grunde beliebig, hing vom jeweiligen Terrain, dem Kulturstand der „äußeren Völker“, von Willen und Möglichkeiten der momentan Regierenden sowie von Zufälligkeiten ab. Selbst Gebiete zu gewinnen und zu verlieren war nichts Ungewöhnliches, eher schon ein seit Jahrhunderten eingeübtes Ritual, und daher galt – allen Rückzugsgefechten zum Trotz – bis in die Spätantike, dass sich die Grenzen der Provinzen, wie Cicero gesagt hat, letztlich bei den Spitzen der römischen Schwerter und Lanzen befanden, sie also von den militärischen Möglichkeiten Roms abhingen.

Eben darin liegt auch die lineare Omnipräsenz des Militärs an den römischen Grenzen begründet, die in Wahrheit auch die Folge der Entflechtung militärischer Ballungsräume der Okkupationszeit war. Das Militär war zwar da, wurde aber zunehmend aus dem Hinterland ergänzt, und es wäre falsch, die verschiedenen Limites und Ripae als starre Fortifikations- und Verteidigungssysteme zu verstehen. Sie dienten nicht nur der Abwehr von Feinden (hostes), sondern auch der Kanalisierung friedlicher Kontakte, besonders des Warenzolls, und zur Verhinderung des kleinen Grenzraubverkehrs durch Räuberbanden (latrunculi): Das ist die eigentliche Funktion dieser Anlage.

Kaiser Wilhelm II. erhob die Limesforschung zur vaterländischen Pflicht und lenkte sie durch die Überbetonung des Militärischen (Saalburg!) in eine einseitige Richtung. Dabei hat die von ihm gegründete „Reichslimeskommission“ in einer wissenschaftlichen Glanzleistung den Obergermanisch-Rätischen Limes in seinen vordersten Ausbaustufen mustergültig erschlossen. Das täuscht nicht darüber hinweg, dass der Ausbau dieses Limesabschnitts in die „Ebbezeit barbarischer Kampfeslust“ (Arpad Mócsy) fiel, ja durch diese Friedenszeit erst ermöglicht wurde; dass sie kaum länger hielt als frühere ‚Okkupationslinien‘ in Süddeutschland und dass sie ihre militärische Untauglichkeit als Verteidigungshindernis deutlicher unter Beweis stellte als ihre Vorgänger und Nachfolger.