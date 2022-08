Documenta-Eklat : Sieben Experten beraten bei Aufarbeitung

Diese sieben Experten beraten bei der Aufarbeitung des Documenta-Eklats

Nicole Deitelhoff (Vorsitz), Professorin für Internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnungspolitik an der Goethe-Universität Frankfurt, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK) und geschäftsführende Sprecherin des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt (FGZ)

Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden

Julia Bernstein, Professorin für Diskriminierung und Inklusion in der Einwanderungsgesellschaft an der Frankfurt University of Applied Sciences

Marina Chernivsky, Gründerin und Geschäftsführerin der Berliner Beratungsstelle bei antisemitischer Gewalt OFEK

Peter Jelavich, Professor für Geschichte an der Johns Hopkins University Maryland (USA)

Christoph Möllers, Professor für Öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin

Facil Tesfaye, Juniorprofessor an der School of Modern Languages and Cultures, Universität Hong Kong