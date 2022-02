Disney-Serie „Pam & Tommy“ : Und die ganze Welt schaut dir beim Sex zu

Rand Gauthier legt sich ins Zeug. Er will gute Arbeit abliefern. Das Bett, das er gerade aufbaut, ist ein gigantischer Thron. Wofür sein Auftraggeber den braucht, bekommt der Zimmermann akustisch mit. Im Obergeschoss ist Tommy Lee, Schlagzeuger der Band Mötley Crüe, mit seiner frisch Angetrauten zugange, dass die Wände wackeln. Gerade erst hat Pamela Anderson dem Musiker bei einem Kurztrip nach Cancún das Jawort gegeben. Da kannten sich die beiden vier Tage. Tommy Lees geschmacklose Mansion in Malibu soll sich in ein Märchensexschloss verwandeln. Für das lässt sich der großkotzige Rockstar jeden Tag etwas Neues einfallen. Bezahlt hat er seine Handwerker noch nicht. Gau­thier und sein Kompagnon sind mit 25.000 Dollar in Vorkasse gegangen, als dem stets zugedröhnt im Tanga umherstolzierenden Drummer einfällt, dass er doch lieber ein Wasserbett hätte. „Geld spielt keine Rolle“, protzt er. Eine Laune später setzt er die Handwerker vor die Tür. Als Gauthier sein Werkzeug retten will, drückt ihm Tommy Lee einen Gewehrlauf ins Gesicht.

Der Zimmermann nimmt Rache

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Wer dächte da nicht an Revanche? Für eine Klage hat Gauthier kein Geld, also bedient er sich selbst und stiehlt Tommy Lees Safe. In dem hat der Schlagzeuger Waffen gehortet, Geld, Schmuck und – eine Videokassette. Deren Inhalt nimmt der Dieb mit einem Pornoproduzenten in Augenschein, in dessen Hinterzimmerstudio er einst selbst in etlichen Filmen auftrat. Als die beiden sehen, wobei Tommy Lee sich und Pamela Anderson aufgenommen hat, treten ihnen, wie der reale Rand Gauthier dem Magazin „Rolling Stone“ erzählt hat, Dollarzeichen in die Augen: die „Baywatch“-Blondine und der Rockstar beim Sex. Das will die Welt sehen.

Beginn der Internetpornoindustrie

Was nun folgt und die Serie „Pam & Tommy“ in acht Folgen ausbreitet, ist der Urknall der Internetpornoindustrie. Gau­thier (Seth Rogen) und sein Kumpel Ingley (Nick Offerman) ziehen – ganz analog – Kopien von dem Band, glauben an den großen Schnitt, stecken aber bald in der Bredouille. Denn der Mafioso, bei dem sie Kredit aufnehmen, will Geld sehen. Dabei sind schon allerorten Raubkopien des Originalbands, das die beiden vernichtet haben, in Umlauf. Gauthier muss abtauchen, Ingley setzt sich ab. Bei der damals noch überschaubaren Pornoindustrie sind sie mit ihrem Video nicht gelandet. Groß aber wird die Geschichte, als Seth War­shavsky, Chef einer Firma namens Internet Entertainment Group, die Aufnahmen in die Finger bekommt. Ein Homevideo von 54 Minuten, davon acht Minuten Hardcore-Bettgeflüster, das erste „Celebrity Sex Tape“. 77 Millionen Dollar soll dessen Vertrieb im ersten Jahr eingebracht haben.

Pamela Anderson und Tommy Lee vermögen dem nicht Einhalt zu gebieten. Wie sollen sie auch? Den Verbreitern des Videos ist der Diebstahl nicht nachzuweisen. Auch mit dem Urheberrecht an ihrer eigenen Aufnahme, die nur für vier Augen bestimmt war, kommen sie nicht weiter. Sie reichen Zivilklagen ein, im Jahr 2002 wird den beiden jeweils eine Schadensersatzsumme von 740.000 Dollar zugesprochen. Da ist das Paar schon geschieden. 1995 ist ihr Honeymoon und entstehen die Aufnahmen beim Urlaub am Lake Mead, Ende des Jahres werden sie beraubt, im Jahr darauf geht das Video, wie man heute sagt, viral. Viele hatten es gesehen; wer nicht, hatte davon gelesen oder gehört, Jay Leno machte Witze in seiner Show, Sextalker Howard Stern war hin und weg.

Die Perspektive der beiden, um die es da geht, nimmt die Serie ein. Erscheint einem zunächst der gebeutelte Handwerker sympathisch, ist es damit bald vorbei. Pamela Anderson (Lily James) und Tommy Lee (Sebastian Stan) sehen wir zwar als überkandidelte Glamourgockel, aber auch als innig verliebtes Paar. Das hat psychologisch stimmige Szenen, einen Produktionsschauwert, wie man ihn von Hollywood kennt, mit satten Bildern und Neunziger-Jahre-Nostalgie. Es ist ein Drama, eine Gesellschaftssatire voller derber Gags, für die der Produzent und Hauptdarsteller Seth Rogen immer gut ist. Und es ist ein Softporno. Zwischendurch spricht Tommy Lee, nackt vor dem Spiegel, mit seinem Penis und dieser mit ihm.

Es ist schon erstaunlich, dass ausgerechnet der auf Familientauglichkeit setzende Disney-Konzern dem Portal Hulu diese Serie abgekauft hat. Jugendfrei ist „Pam & Tommy“ nicht. Und es ist auch kein Wunder, dass diejenigen, um deren Geschichte es hier geht, mit der Produktion nichts zu tun haben wollen. Dass sie überhaupt in dieser Weise verfilmt werden konnte, hat damit zu tun, dass die Produzenten die Rechte an einem 2014 im „Rolling Stone“ erschienenen Artikel von Amanda Chicago Lewis erworben haben. Die Journalistin, die auf ihrem Twitter-Account ironisch darauf verweist, sie kenne sich mit Gras und Sexvideos aus, hat die Geschichte von „Pam & Tommy“ und Rand Gauthier und all den anderen recherchiert.

Wer hier das Opfer ist, daran lassen der Regisseur Craig Gillespie, die Produzenten sowie die Autoren Rob Siegel und D.V. DeVincentis keinen Zweifel: Pamela Anderson. Auf ihre Oberweite schaut das mutmaßlich mehrheitlich männliche Pu­bli­kum, sie ist das Covergirl. Tommy Lee, von dem es in der Klatschpresse mal heißt, er freue sich auf die Serie, und dann wieder, er finde es grauenhaft, kommt da mit dem von ihm selbst gepflegten Image besser weg. Man sei vollkommen auf der Seite von Pamela Anderson, sagen die Produzenten, und das werde auch deutlich. Dafür freilich muss sich die zierliche Schauspielerin Lily James erst einmal in ein blondes Busenwunder verwandeln. Pamela Anderson, die bei vielen Auftritten ertragen musste, auf das Sex-Tape angesprochen zu werden, wird sich das wohl nicht ansehen.

Pam & Tommy startet heute bei Disney+.