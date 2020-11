Solidarität und Corona : Die Welle brechen

Jeder Mensch spielt gern das Zünglein an der Waage. Wer die Macht hat, eine Situation durch sein eigenes Zutun zum Guten zu wenden, der Tipping Point zu sein, zögert nicht lange, sondern handelt. Der Lohn ist das schöne Gefühl, durch eine kleine Tat vielleicht Großes bewirkt zu haben. Innere Hürden muss man trotzdem überwinden, zumindest manchmal. Im Sinne des Kollektivs zu handeln fällt schließlich immer dann besonders leicht, wenn man selbst nur einen niedrigen Preis bezahlt. Je höher er ist – siehe die Entbehrungen seit Beginn der Corona-Pandemie –, desto stärker schlägt, je nach individuell ausgeprägter Empathiefähigkeit, der Egoismus durch, und man beharrt aufs Partyfeiern oder Reisen. Nicht wenige Pandemie-Müde dürfte in den vergangenen Wochen allerdings mehr die schiere Verzweiflung und weniger der Egoismus dazu getrieben haben, es mit den Sicherheitsmaßnahmen und Hygieneregeln nicht mehr ganz so genau zu nehmen. Ihr persönlicher Tipping Point war schlicht überschritten, also haben sie ihr Verhalten verändert, um ihre Psyche zu schützen.

In einem Paper schildern die Wissenschaftler Lalin Anik und Michael Norton ein Beispiel, bei dem man gern den Ausschlag gibt: Eine Spendenorganisation wirbt mit dem Slogan „Wir stehen derzeit bei 74 Prozent. Mit deiner Spende kommen wir auf 75 Prozent, wodurch alle Spenden verdoppelt werden.“ So klingt lehrbuchhaftes Nudging. Denn die Botschaft fokussiert sich einerseits auf ein leicht erreichbares, klares Ziel in unmittelbarer Sichtweite, was die Motivation potentieller Spender erhöht. Der Satz „Wir verordnen eine Vier-Wochen-Therapie“, in den Markus Söder den Shutdown light verpackte, geht zwar in eine ähnliche Richtung (klares Ziel), nur ist es eben im Gegensatz zu einer kleinen Spende ein gewaltiger Kraftakt, vier Wochen die Füße still zu halten oder gar seinen Betrieb zu schließen. Tun wir das jedoch nicht, droht bei mehr als 20.000 Neuinfektionen laut Frank Ulrich Montgomery, dem Vorsitzenden des Weltärztebunds, die Lage außer Kontrolle zu geraten, ein weiterer Tipping Point wäre überschritten.