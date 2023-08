Bei „Bismarck in a Bubble“ steht der hehre Kanzler wie jeder andere auch in einer Blase: Einreichung von BIAB Bild: BIAB GbR / the content dome

Otto von Bismarck als Indianerhäuptling? Oder als Kletterwand? Mit Afro-Perücke auf dem Kopf oder einem riesigen Zahnstocher in den Händen? Von oben bis unten vollgeschrieben oder in die Mündung eines Schiffsgeschützes blickend? Wer den „Eisernen Kanzler“ einmal so ganz anders erleben möchte, hat im Museum für Hamburgische Geschichte Gelegenheit dazu. Dort läuft eine Ausstellung mit Entwürfen zur „Kontextualisierung“ des hansestädtischen Bismarck-Denkmals, die auch im Internet zu sehen ist.

Das 34 Meter hohe Granitmonument Hugo Lederers, errichtet zwischen 1901 und 1906, ragt oberhalb des Hafens in die Höhe. Die Figur selbst, im Stil eines Rolands, der seine Hände auf sein Schwert stützt, misst 15 Meter und blickt nach Westen die Elbe hinab. Mit Schmierereien attackiert worden war das Denkmal in früheren Jahren immer wieder einmal. Zum kolossalen Stein des Anstoßes wurde es 2020, als umfangreiche Arbeiten zu seiner Erhaltung begannen. Sie lösten Proteste aus, die sich nach den Worten der Hamburger Kulturbehörde „gegen die unreflektierte Sanierung des Denkmals und die mangelnde Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit Hamburgs“ richteten und „aus der Zivilgesellschaft“ kamen. Genauer gesagt, handelte es sich um Aktivisten des linken, vor allem postkolonialistischen Spektrums, die sich von dem Monument gestört fühlten.

„Bismarck neu denken!“, proklamierte der rot-grüne Senat und rief im Rahmen des Projekts „Hamburg de-kolonisieren!“ einen künstlerischen Wettbewerb aus, um die Bezüge des Denkmals „zu Kolonialismus, Nationalsozialismus, Diskriminierung und Fragen der sozialen Gerechtigkeit sichtbar“ zu machen. 76 Entwürfe wurden eingereicht, acht von ihnen wählte die Jury für eine zweite Wettbewerbsrunde aus. Doch Anfang Juli befand sie, dass kein Entwurf den Ansprüchen genügte. Die Preisgelder wurden auf die acht Teilnehmer der zweiten Runde verteilt. Der sozialdemokratische Kultursenator Carsten Brosda bedauerte, „dass die eingereichten Arbeiten der Komplexität und Vielschichtigkeit der Aufgabe nicht gerecht werden konnten“. Der Wettbewerb war gescheitert.

„Chief“ Bismarck als Retourkutsche für alle Winnetou-Stereotype?

Wer die Ausstellung besucht, durchwandert ein Panoptikum symbolpolitischer „Interventions“-Kunst, wie er es sonst selten geboten bekommt. Im Mittelpunkt der meisten Entwürfe und ihrer Begleittexte steht – der Ausschreibung entsprechend – der Kolonialismus-Aspekt. Der behaupteten Kontextualisierung läuft das direkt zuwider, denn im internationalen Vergleich verfolgte Bismarck eine zurückhaltende und zögerliche Kolonialpolitik. Dass sie aus diesem Zusammenhang gerissen und in den geschichtspolitischen Fokus gestellt wird, ist dem Bedürfnis postkolonialistischer Klageführung geschuldet. Das Geschichtsbild, das sich in den meisten Entwürfen äußert, ist ebenso moralisierend wie unbedarft, dafür aber mit einem kindlichen Humor grundiert. Die Indianerfeder am Haupt von „Chief“ Bismarck soll eine Retourkutsche sein für all die Winnetou- und Lederstrumpf-Stereotype, die die Europäer und ihre nordamerikanischen Abkömmlinge den Indianern und allen anderen kolonialisierten Ethnien anhefteten. Bismarck wird sich ärgern, verspricht der erklärende Begleittext: „Sicherlich hätte ihm diese Pauschalisierung seines hohen Ansehens als Reichskanzler mißfallen“. Keinen indianischen Kopfputz, sondern eine vergoldete Afro-Frisur aus Metall trägt der „Re-Bismarck“ eines anderen Entwurfs. Sie soll den preußischen Junker „als Sinnbild für Dekolonialisierung rekontextualisieren“. Allerdings wurden Afro-Look wie auch Häuptlingsfeder von den Ausstellungsorganisatoren mit dem Warnhinweis „sensible Inhalte“ versehen: Die Accessoires sind zwar kritisch gemeint, könnten aber von den Sensoren noch kritischerer Mit-Postkolonialisten als diskriminierend detektiert werden.