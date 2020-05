Corona in Amerika : Ein Präsident trägt keine Maske

Es sind die herrlichsten und schlimmsten Wochen im Jahr: Wenn es an den amerikanischen Colleges und Universitäten auf den Mai zugeht, die Klausuren geschrieben, die Examensarbeiten fällig werden. Dann herrscht ein Mix aus Hysterie und Frühsommer. Es sind die ersten richtig warmen Tage auf dem Campus, aber die Bibliotheken sind voll, alle lesen und schreiben und lernen oder korrigieren und hoffen darauf, dass es bald vorbei ist – und bei den Abschlussfeiern die Hüte in die Luft fliegen dürfen. Parallel stehen an den High Schools überall im Land die „Prom Nights“ an, nach dem endlosen Sommer danach wartet dann im Herbst das College. Der Mai ist ein amerikanisches Ritual, wer es nicht selbst erlebt hat, kennt es aus dem Kino.

In diesem Jahr aber muss sich auch Amerika mit den Filmbildern von früher begnügen – wegen der Corona-Pandemie. Und doch, der Spirit bleibt: Gerade hat der achtzehnjährige High-School-Absolvent Craig McFarland aus Jacksonville in Florida landesweit Schlagzeilen gemacht. Weil er von allen acht Ivy-League-Universitäten gleichzeitig angenommen wurde (und von neun anderen, kaum weniger renommierten wie Duke oder Emory).

Die erste Zusage kam aus Yale, dann folgten Princeton, Columbia, Brown, Dartmouth. . . Die Post aus Harvard habe Craig als Letztes geöffnet, berichtet die „New York Times“ – um dann mit Schwester und Hund zu tanzen. Craig schwankt jetzt zwischen Stanford, Yale, Harvard und der Florida State University, plant Biochemie und Linguistik zu studieren und danach vielleicht Medizin – um sich, vielleicht, den Ärzten ohne Grenzen anzuschließen.

Wer weiß, wann Craig seinen Campus, wo auch immer der liegen wird, zum ersten Mal betreten darf: Harvard beispielsweise hat jetzt zwar angekündigt, zum Herbst wieder öffnen zu wollen, den Unterricht aber wahrscheinlich weiter online abzuhalten, wie seit März.

Und so inspirierend die Geschichte von Craig McFarland auch ist, dem Sohn einer alleinerziehenden philippinischen Einwanderin, so weltberühmt die Unis auch sind, die sich um den jungen Mann bemühen: Craig und seine Kommilitoninnen und Kommilitonen beginnen ihr Studium zu einer Zeit, da sich das amerikanische Bildungssystem wappnet für den Verlust von Studiengebühren und Spenden, für die Kürzung öffentlicher Zuschüsse. Diese Einbußen sind aber das eine, und das andere, dass sich in der Corona-Krise in besorgniserregendem Maße zeigt, was das Weiße Haus von akademischer Expertise hält.

Das beginnt ganz oben, bei Präsident Trump. Der seine Experten öffentlich vorführt, indem er ihnen vorschlägt, welche Gegenmittel sie erforschen könnten. Und der sich selbst zum wissenschaftlichen Naturtalent erklärt hat. Und auch schon die Wunderheilung vom Virus prophezeite. Und laut darüber nachdachte, ob man Desinfektionsmittel gegen Covid-19 injizieren könnte. Woraufhin der Rest der Welt zwar fassungslos lachte, die Giftnotrufzentralen von Texas über Michigan bis New York aber trotzdem steigende Fälle verzeichneten.

„In our line of work, you shake hands“

Trumps Vize Mike Pence wiederum hat in dieser Woche eine Klinik in Minnesota ohne Maske besucht – und diesen Auftritt später damit gerechtfertigt, er habe dem Personal „in die Augen schauen“ wollen.

Anfang März noch hatte der „New Yorker“ auf seinem Cover eine Illustration Trumps gezeigt, wie der eine Maske über den Augen trägt: Das war die schmerzhaft schöne Versinnbildlichung eines Präsidenten, der zwar nicht erkennt, was vorgeht, aber trotzdem darüber reden will. Pence hat das Bild jetzt in die Tat umgesetzt. Der Vizepräsident, Leiter der Task-Force gegen die Corona-Pandemie im Weißen Haus, schüttelt auch weiter Hände, genau wie sein Chef: „In our line of work, you shake hands“, hat Pence dazu erklärt – man muss es im Original zitieren, um den Macherstolz des Chefs so richtig herauszuhören.