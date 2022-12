Weltnaturschutzkonferenz : Der mühsame Kampf gegen den Tod der Natur

Mit Ehrgeiz gegen den Zeitdruck: Wie die Weltgemeinschaft in einer Konferenzhalle in Montreal versucht, die Natur zu retten.

Ein Satz, zehn Klammern, zehn Streitpunkte: Wie eine Mahnung steht Ziel 18 des Entwurfs für ein globales Naturschutzabkommen über den Köpfen der Delegierten, so groß an die Wand projiziert, dass man es auch hinten im Saal lesen kann. Es ist Tag sechs der UN-Biodiversitätskonferenz, die Zeit läuft. Je mehr Klammern, desto schlechter die Chancen auf ein Abkommen, mit dem gelingen kann, wofür mehr als zehntausend Menschen aus aller Welt gerade täglich in einem nüchternen Kongresszentrum in Montreal zusammenkommen: die Weichen im Umgang mit der Natur neu zu stellen; dafür zu sorgen, dass der rasante Verlust von Biodiversität gestoppt und irgendwann wie ein verrückter Irrweg erscheinen wird – aus einer Zeit, als der Mensch glaubte, sich an der Natur bedienen zu können, als ob ihre Ressourcen endlos seien.

Petra Ahne Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Das ist die Hoffnung. Wie mühsam der Weg dorthin ist, begreift man nirgends besser als in Saal D 210, in dem die Delegierten der 196 Vertragsstaaten über das Rahmenabkommen verhandeln, das am 19. Dezember verabschiedet werden soll. Man darf zuhören, aber nicht schreiben, welches Land sich wo quergestellt hat. 22 Ziele, Hunderte Klammern. Ziel 18, das am Mittwochvormittag dran ist, berührt einen Kernpunkt: die Finanzierung von Naturschutz.