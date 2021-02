W er diese Bibliothek betritt, wird sehnsüchtig. Schon am weitläufigen Eingangsportal, hinter dem eine breite Treppe zur Rezeption führt, beginnt eine andere Welt. Alles hier ist hell. Die hohen Gänge sind lichtdurchflutet, Böden und Wände weitgehend weiß gehalten, der Blick in den Innenhof führt durch dreizehn Etagen. Es ist eine sanfte Einstimmung auf das vertraute und zugleich neue Gefühl, das einen in den Lesesälen erwartet.

Jeder Lesesaal der Berliner Staatsbibliothek Unter den Linden ist mit einem orangefarbenen Teppich ausgelegt, der mit den gleichfarbigen Kautschukarbeitsflächen auf den dunkelbraunen Tischen sowie den orangen Stuhlsesseln korrespondiert, die nicht nur elegant aussehen, sondern ausgesprochen bequem sind. Der Farbton hat eine zutiefst beruhigende, fast schon therapeutische Wirkung. Er fügt sich erstaunlich harmonisch ins braune Furnier der Tische und Regale; dem farblichen Zusammenspiel haftet nichts Altbackenes an, es verspricht im Gegenteil den Aufbruch in etwas Neues. Die Lichtkissen an den Decken, die mit abgerundeten Ecken schlicht geformt in verschiedenen Größen das Haus durchziehen, spenden helles, aber nicht zu kaltes Licht. Jeder Einzelplatz verfügt zudem über eine schwenkbare Arbeitsleuchte.