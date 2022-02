SPD und Freiheitsrechte : Annäherungen an Diktatoren

Wie führungsstark ist ein deutscher Bundeskanzler, der die von seinem Parteifreund Gerhard Schröder auf den Weg gebrachte Gasleitung Nord Stream 2 angesichts des russischen Aufmarschs an den Grenzen der Ukraine als „ein privatwirtschaftliches Unternehmen“ qualifiziert? Maßnahmen gegen dieses Unternehmen aber dann, unter dem Druck der Bündnispartner, als mögliches Sanktionsmittel nicht mehr ausschließt? Wie viel Rückhalt können seine Minister sich von ihm versprechen, wenn er seine Außenministerin gegen die Anwürfe desselben Gerhard Schröder, der ihr „schlechten Stil“ und „Provokation“ vorwarf, nicht verteidigt? Hätte der Kanzler nicht richtigstellen können, von wem hier die „Provokation“, die „Drohung“ und „das Säbelrasseln“ ausgehen? Hat Olaf Scholz seit seinem Regierungsantritt zu den beiden Fragen, die die Bürger bewegen – Impfpflicht und Ukraine – irgendeinen klaren Satz gesagt? Seine im Wahlkampf verblüffend erfolgreiche Strategie, mit wenigen Worten so gut wie nichts zu sagen, stößt angesichts des ersten Realitätstests im Kanzleramt an ihre Grenze.

Aber auch der Schwur der deutschen Außenministerin, keinerlei Waffen an die Ukraine zu liefern, kann nicht überzeugen. Deutschland, der viertgrößte Waffenlieferant der Welt, sieht sich außerstande, der von russischen Truppen umstellten Ukraine irgendeine militärische Hilfe zu gewähren – außer 5000 Stahlhelmen? Und beruft sich dabei auch noch auf die „Lehren der Geschichte“: Deutsche Waffen, die in der Ukraine so viel Unheil angerichtet hatten, hat Annalena Baerbock erklärt, sollen dort nie mehr zum Einsatz kommen. Was für eine verkorkste Lesung der Geschichte. Nirgendwo haben die Nazi-Invasoren gemessen an der Zahl der Bevölkerung so viele Mordtaten verübt wie in Polen und der Ukraine. Und jetzt will die deutsche Regierung die Ukraine im Falle einer russischen Invasion alleinlassen – unter Berufung auf die deutsche Schuld? Die deutschen Waffen standen in der Zeit des Nazi-Überfalls im Dienst einer rassistischen Vernichtungsstrategie. Bleibt dieses Schandmerkmal an diesen Waffen gleichsam haften, falls sich die Ukrainer damit gegen eine russische Invasion verteidigen? Können manche Grüne nicht mehr zwischen Tätern und Opfern einer Aggression unterscheiden? Andere, ebenfalls von den Nazis überfallene Völker haben aus ihrer Erinnerung an die Geschichte ganz andere Schlussfolgerungen gezogen. Staaten wie Dänemark, Estland und Großbritannien schicken Defensivwaffen in die Ukraine.