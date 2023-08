Mit Grünspan bedeckt lugt die Büste eines bekannten Kommunisten aus einem Busch hervor. Ein Auto der ostdeutschen Marke Wartburg rostet in einer Einfahrt. Wie ein schmales Band zieht sich die Beatrice-Zweig-Straße zwischen den Häusern der Erich-Weinert-Siedlung im ehemaligen Ostberlin hindurch. Eine grauhaarige Gestalt kommt einen der Gartenwege hinunter, an knorrigen Bäumen vorbei. Sie trägt einen Stapel Zeitungen zur Mülltonne am Bordstein. Ein rotes Logo ziert die Ecke der obersten Seite: „Neues Deutschland“. Die ältere Dame nickt mit dem Kopf, ein bisschen zögerlich. Mit einem dumpfen Geräusch wirft sie den Stapel Papier in die Tonne.

Nadine Steinitz gehört zu den ältesten Bewohnern der Siedlung. „Gleich als das Haus fertig war – es muss 1950 oder 1951 gewesen sein – bin ich mit meinen Eltern Jeanne und Kurt Stern eingezogen. Da war ich wohl 15 oder 16 Jahre alt. Meine Eltern gehörten zur Intelligenz der DDR. Deshalb wurde ihnen das Haus angeboten“, berichtet die Siebenundachtzigjährige.