Europa und die Schweiz : Brüssel lügt und Biden droht

Wir bleiben in Kontakt“, sagte der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin zum Abschied aus Brüssel. Die Unterschrift zum „Rahmenabkommen“, das die „bilateralen Beziehungen“ regeln sollte, hatte er verweigert. Die Historikerin Joëlle Kuntz situiert das Fiasko in der „langen Saga seit der Ermordung Geßlers“ (durch Wilhelm Tell), in der Weltwoche blickt Erik Ebneter zurück auf die Schweiz um 1800.

Auf den Spuren von Goethe und Lord Byron, angezogen von Rousseau, besuchten damals gebildete Reisende das Land und belebten den noch jungen Tourismus. Er hatte unter den Wirren der Französischen Revolution gelitten wie jetzt in der Pandemie. Die Schweiz, die Alpen und die Hirtenkultur waren groß in Mode. Beim 1805 erstmals gefeierten „Unspunnenfest“ in Interlaken ging es um die Versöhnung der aristokratischen Stadt Bern mit dem Oberland, das unter Napoleon einen eigenen Kanton gebildet hatte. Nach seinem Vorbild wurde das Oktoberfest in München begründet.