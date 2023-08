Die italienische Schriftstellerin und linke Aktivistin Michela Murgia ist tot. Wie die Nachrichtenagentur Ansa am Freitag meldete und ihr deutscher Verlag Wagenbach bestätigte, starb Murgia am Donnerstag im Alter von 51 Jahren. Zuletzt hatte sie sich in Italien für die Rechte queerer Menschen starkgemacht.

Murgia, 1972 in Cabras auf Sardinien geboren, studierte Theologie und arbeitete als Religionslehrerin. 2006 veröffentlichte sie ihr erstes Buch „il mondo deve sapere“ („Camilla im Callcenterland“) über die Zustände in einem Callcenter. Für ihren archaischen Sardinienroman „Accabadora“ (2009) wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Zu ihren politischen Schriften zählt das 2011 erschienene Buch „Ave Mary“, in dem sie die Stellung der Frau in der katholischen Welt thematisiert.

Mehr zum Thema 1/

Im Mai dieses Jahres hatte Murgia in einem Interview mit der Zeitung „Corriere della Sera“ ihre Nierenkrebs-Erkrankung öffentlich gemacht. Trotz ihrer zu diesem Zeitpunkt schon weit fortgeschrittenen Erkrankung erklärte sie, sie hoffe nicht unter einer Regierungschefin Meloni zu sterben. Giorgia Meloni ist die Parteivorsitzende der postfaschistischen Partei Fratelli d’Italia und seit Oktober 2022 Ministerpräsidentin Italiens.

In den vergangenen Wochen hat Murgia in den sozialen Netzwerken viele private Momente aus dem Zusammenleben ihrer queeren „erweiterten“ Familie gezeigt, wie sie die Menschen nannte, mit denen sie die letzten Monate ihres Lebens verbrachte.