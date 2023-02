Nadja Tiller 1959 im amerikanischen Film „The Rough And The Smooth; Portrait Of A Sinner“ Bild: A.P.L. Allstar Picture Library/George Minter Productions

Die Film- und Fernsehwelt trauert um Nadja Tiller: Im Alter von 93 Jahren starb die Schauspielerin in der Nacht zum Dienstag in Hamburg, wie ein Freund der Familie der Deutschen Presse-Agentur unter Berufung auf Angehörige bestätigte.

Nadja Maria Tiller wurde am 16. März 1929 als Tochter des Schauspielers Anton Tiller und der Operettensängerin Erika Körner in Wien geboren. Der Vater war Hofschauspieler in Dresden und Hannover. Als Kind und als Jugendliche begleitete Nadja Tiller ihre Eltern bei vielen Gastspielreisen. Sie besuchte achtzehn verschiedene Schulen und reiste häufig zu den Großeltern, die in Danzig einen Friseursalon betrieben. Ab 1945, ihrem 16. Lebensjahr, absolvierte sie ein Tanz-, Ballett- und Schauspielstudium, zuerst am Max-Reinhardt-Seminar und bis 1949 an der Wiener Akademie für Musik und darstellende Kunst.

1949 erhielt sie ihr erstes Engagement am Wiener Theater in der Josefstadt, wo sie bis 1952 in kleinen Rollen zu sehen war. In dieser Zeit wurde sie zweimal (1949 und 1951) zur „Miss Austria“ gewählt, was ihr Ansehen an dem ehrwürdigen Theater jedoch wenig förderte. Ein Zubrot verdiente sie sich als Mannequin und Vorführdame im „Hutsalon Susi“. 1968 sah man sie als Buhlschaft in „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen.

Ihr Filmdebüt hatte sie 1949 in der Beethoven-Biographie „Eroika“, doch wurde ihr Part wegen Überlänge des Filmes wieder herausgeschnitten. Es folgten Rollen in „Traum vom Glück“ (1949), „Kleiner Schwindel am Wolfgangsee“ (1949) und ähnlichen Unterhaltungsfilmen. Anspruchsvollere Rollen bekam sie als Gegenspielerin von Hildegard Knef in „Illusion in Moll“ (1952) und in „Sie“ (1954).

Verzicht auf eine große Auslandskarriere

In diesem Film ließ sie erstmals ihre Begabung für das Rollenfach der femme fatale erkennen, in dem sie später etwa in den Filmen von Rolf Thiele, so als Baroness in „Die Barrings“ (1955) und „Friederike von Barring“ (1956) spielte. Besonders in Erinnerung blieb Tillers brillant gespielte Rolle der Edelprostituierten Rosemarie Nitribitt in dem Skandalfilm „Das Mädchen Rosemarie“ (1958). Gute Kritiken erhielt sie auch für ihre Rollen in „Labyrinth der Leidenschaften“ (1959), „Die Buddenbrooks“ (1959), „Lulu“ (1962), „Moral“ (1963) und „Schloss Gripsholm“ (1963).

Sie wirkte auch in französischen Filmen mit – neben Jean Marais 1957 im Abenteuerfilm „Des Königs bester Mann“, mit Jean Gabin in „Im Mantel der Nacht“ 1958 und mit Jean-Paul Belmondo 1965 in „Rififi in Paris“ 1965. Auch in Robert Siodmaks „Affäre Nina B.“ (1961) oder Roberto Rossellinis „Anima nera“ (deutsch „Schwarze Seele“) im Jahr 1962 war sie zu sehen. Wohl hauptsächlich wegen ihres Mannes Walter Giller verzichtete Nadja Tiller auf eine große Auslandskarriere und schlug Angebote von Antonioni (für „La notte“), von Fellini (für „La dolce vita“) und von Visconti (für „Rocco e suoi fratelli“) aus, weil sie kein Italienisch konnte.