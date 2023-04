Ist der Erfolg ihr unangenehm, wirkt ihr alles eine Nummer zu groß? Manchmal kann man das denken, wenn man mit Leslie Feist spricht. Von ihrer Plattenfirma Universal Music eingeflogen nach Berlin für Interviews, sitzt die 1976 geborene Kanadierin in einem hippen Hotel nahe der Warschauer Straße, in dessen Lobby sich Berufsjugendliche tummeln, spricht ruhig und bescheiden über die vergangenen Jahre, die für sie ein ziemlich wilder Ritt durch die Musikbranche waren, und muss manchmal schmunzeln.

Seit sie fünfzehn war, mache sie Musik, um zu überleben, sagt sie, aber noch bis vor Kurzem habe sie es seltsam gefunden, von sich selbst als Profimusikerin zu sprechen. Zuerst spielte sie in einer Punkband in Calgary. Dann wurde sie, unter Verzicht auf ihren Vornamen, zur Solo-Sängerin, für sich selbst verantwortlich und auf Tournee mit dem eigenen Bulli. Inzwischen ist sie eine der besten Songschreiberinnen ihrer Generation, die man, nicht nur wegen der kanadischen Herkunft, durchaus mit Joni Mitchell vergleichen könnte (zum Beispiel, was musikalische Experimentierfreude angeht, aber auch, was Liebeskämpfe betrifft: Feists Songs „Limit to Your Love“ und „The Bad in Each Other“ sind würdige Nachfolger von Mitchells „Both Sides Now“).

Einziehen ins eigene Werk

Wir sprechen kurz über ein Konzert, das fast zwanzig Jahre her ist. Sie kann sich kaum daran erinnern, das bringe das viele Touren mit sich, „five lifetimes ago“ wirke das für sie heute. Damals spielte sie im Vorprogramm und war weitgehend unbekannt, aber mit einem auf seinerzeit erstaunliche Weise eingesetzten Loop-Pedal vervielfachte sie ihre Gitarre und ihre Stimme so geschickt, dass sie fast wie eine Band klang und großen Eindruck machte. Ein paar Jahre später war sie der Haupt-Act.

Manche Ihrer frühen Stücke vom zweiten Album „Let it Die“ (2004) sind noch gut im Ohr. Das verführerische „One Evening“ etwa mit seinem vorsichtigen Disco-Groove. Oder „Mushaboom“, eine fröhliche Folkpop-Aussteigerphantasie über das Leben an einem Ort, der kaum auf der Landkarte auftaucht, „tucked in the woods and out of sight“, wo es knietiefen Schnee gibt, man Blumen pflanzt und Kinder großzieht. Darauf angesprochen, sagt sie, es sei lustig, wie dieser Song, nachdem sie ihn siebentausendmal gesungen habe, wirklich wahr geworden sei: „Ich lebte plötzlich darin.“ Letztlich habe er das Haus finanziert, das beim Verfassen noch eine Phantasie war. In dem habe sie dann siebzehn Jahre lang gewohnt, mit schlammigen Stiefeln vor der Hintertür. Eine schöne Metapher für alle Künstler: Hereinwachsen in sein eigenes Werk.

Dann war sie in Talkshows

Mit ihrem dritten Studioalbum „The Reminder“ (2007) entwuchs Feist der Independent-Szene endgültig. Den Song „1 2 3 4“, der so leicht wirkt wie sein Titel, benutzte die Firma Apple zur Werbung für einen iPod, und plötzlich war ihre Musik überall. Sie trat in Talkshows auf und hatte eine Blaskapelle dabei, sie begeisterte mit ihren Musikvideos und war ein gefragter Gast. Ihre kanadischen Kollegen und Freunde mit den lustigen Namen Chilly Gonzales, Peaches und Mocky, mit denen sie angefangen hatte, überflügelte sie plötzlich im Ruhm, war für Grammys nominiert, gewann kanadische Juno Awards – und fand sich nun vor sehr großem Publikum.