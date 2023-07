Israel ist wie . . .: Sätze, die so beginnen, kennen wir. Israel ist dann mal wie Südafrika wegen angeblicher Apartheid, mal wie Australien wegen Siedlerkolonialismus, mal sogar wie das Dritte Reich, weil die Verfolgten in Israel zu Verfolgern geworden seien. Für die unter multipler Analogitis Leidenden gibt es beim Vergleichen kein Halten. Muriel Asseburg von der Stiftung Wissenschaft und Politik hat dem gerade einen weiteren Vergleich hinzugefügt: Die Ukrainer, sagte sie in einem langen Gespräch über den Nahen Osten, erlebten derzeit etwas, was die Palästinenser schon länger kennen: „Übergriffe, Bombardierungen, Besatzung, völker­rechts­widriges Vorgehen“.

Jürgen Kaube Herausgeber. Folgen Ich folge

Sie vergleicht also den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine mit dem Verhalten Israels im Gazastreifen und im Westjordanland. Mithin unterstellt sie, das Vorgehen Putins, das auf eine Vernichtung der Ukraine abzielt, sei so etwas Ähnliches wie Israels Anspruch, die Verhältnisse in Palästina im Griff zu behalten. Deshalb sei auch der Wider­stand gegen Putin von derselben Art, in der sich palästinensischer Widerstand gegen Israel wehrt.