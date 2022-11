Designgeschichte : Man muss sich schon trauen, eins zu bauen

Aktualisiert am

Im Detail offenbart sich die ganze Schönheit: Die Pinakothek der Moderne in München zeigt das Fahrrad als Design- und Kultobjekt.

Wenn man es einmal kann, verlernt man es nicht mehr. Wer es als Kind nicht konnte oder durfte, wie jene geflüchteten Frauen, die nun hierzulande die Kunst des Radfahrens nachholen wollen, merkt schnell, dass gleichzeitig balancieren und lenken gar nicht so einfach ist. Doch als Lohn der Mühe winkt die vielleicht genialste Fortbewegungsart, die der Mensch erfunden hat. Und zwar unter wesentlicher Beteiligung eines Deutschen: Altbekannt, aber immer wieder gern erzählt – eine Ausstellung über Fahrräder kann nicht ohne die Draisine beginnen, und das tut die Schau im Untergeschoss der Pinakothek der Moderne denn auch nicht.

Siebzig Räder sind zu sehen, sie stammen aus dem Bestand der Neuen Sammlung, von privaten Sammlern und dem gutsortierten Deutschen Fahrradmuseum in Bad Brückenau. Den Anfang macht noch im Erdgeschoss Richard Sappers und Francis Ferrains zerlegbares Zoombike (1998/2000), wohl um darauf einzustimmen, es gehe hier primär um Designer. Ein Versprechen, das nicht ganz eingelöst werden kann.

Das Zeitalter des Diamantrahmens

Schon seltsam, dass ausgerechnet Forstbeamte zwei der wichtigsten Erfindungen des neunzehnten Jahrhunderts machten: Der 1785 geborene Karl Drais erfand das Laufrad, der acht Jahre jüngere Österreicher Josef Ressel den Schiffspropeller. Von der Draisine führt der Weg mit einigen Verzweigungen ins Zeitalter des Diamantrahmens, in dem wir derzeit noch leben. Nicht nur das Hochrad er­wies sich auf dem Weg dorthin als Sackgasse. Aber der Kreuzrahmen wird immer wieder hervorgeholt, organische Formen, die das Konzept gemuffter oder geschweißter Rohre ignorieren, sowieso.

Der Typenmix umfasst Falt- und Klappräder, Bahn- und Rennräder, Reise- und Kinderräder. Das Bonanzarad darf natürlich nicht fehlen, weil es Erinnerungsschübe auslöst. Das Gefühl und das Geräusch von Stützrädern haben mehrere Generationen im Kopf. Lang vor dem ersten Auto – für jüngere Leser: ein Konzept des zwanzigsten Jahrhunderts – sorgte die Sozialisierung als Fahrradfahrer, möglicherweise geknüpft an die Liebe zu bestimmten Marken, für Verbindendes. Es wäre schon, trüge Schau dazu bei, eine greisenhafte Vokabel aus dem Sprachschatz zu tilgen – den „Drahtesel“.

Denn Fahrradgeschichte ist immer auch Materialgeschichte. Holz, Stahl, Aluminium, Magnesium, Titan, Karbon, Kunststoff kamen und kommen zum Einsatz. Erst 1936 gelang es das erste Mal, Aluminiumrohre zu schweißen, eine von vielen Revolutionen im Fahrradbau. Im Kern ist Fahrraddesign nicht von der Technikgeschichte zu trennen, das macht die Aufgabe, die sich Kurator Josef Straßer gestellt hat, so schwer. Design wirkt oft im Verborgenen, in den Komponenten, in Details: Insofern leistet der Katalog ausgezeichnete Dienste, indem er sich mit Nahaufnahmen Formgebungen widmet, die man beim Rundgang allzu leicht übersieht. Und natürlich wirken manche Räder wie Konzeptstudien. Ob man damit auch fahren und womöglich bremsen kann?