Russlandbild im Wahlkampf : Wie bei Dostojewski

Ja, es ist ganz schön kompliziert. Wenn man in Deutschland und im Jetzt an Russland denkt, dann weiß man nicht, wo man anfangen soll. Mit dieser schönen deutschen Frau, die sich einmal Zarin Jekaterina nannte? Im Ersten Weltkrieg? Oder doch im Zweiten? In harter, kalter, echter DDR-Zeit? Oder muss man vielleicht mit Fjodor Dostojewski anfangen? Denn Dostojewski hatte in Deutschland das gesehen, worum es immer noch und fast zweihundert Jahre später geht. Damals war er in Dresden, schrieb seiner Nichte das: „Man braucht unsinnig viel Heizmaterial, aber es wird nicht warm. Die Deutschen wollen lieber erfrieren, als von den Russen die Öfen zu übernehmen. Russland wird hier gehasst.“ So war es damals. Doch jetzt ist alles anders. Die Energiepolitik Deutschlands ist jetzt anders, da ungefähr die Hälfte des Erdgasbedarfes Russen sichern. Was zu den Fragen führt: Wird Russland in Deutschland immer noch gehasst? Und wie wird dieses Land in Zukunft zu dem Geburtsland Dostojewskis stehen? Oder noch aktueller und ungeduldiger gefragt: Wie sehen Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet Russland? Wie sahen sie es früher, als sie noch keine Kämpfer um das Kanzleramt waren? Und wie stehen sie zu diesem Mann, der – wie Joe Biden denkt – Menschen nahelegt, andere Menschen umzubringen? Zum Kreml-Herrscher Putin?

Anna Prizkau Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

„Der russische Präsident lässt Menschen, die für freie Wahlen oder für Rechte von Lesben und Schwulen auf die Straßen gehen, zusammenschlagen“, das sagte Annalena Baerbock an einem Sommertag 2019 in der Welt. Damals gab es noch keinen vergifteten und eingekerkerten Nawalnyj, doch viele andere Vergiftete, Ermordete, in Russland Weggesperrte. Und es gab einen Monat vor dem Interview mit Baerbock den Petersburger Dialog in Königswinter. Auch Sergej Lawrow, der düstere, fahnenmastgroße, lyrikliebende Außenminister Russlands kam – und Armin Laschet hatte ihn empfangen, gesagt, dass „auch in angespannten Zeiten“ ein Austausch „lebendig bleiben“ solle, das Trennende da aber angesprochen werden müsse. „Russland ist wichtig für Europa“, sagte Laschet, schüttelte später Lawrows Hand und lächelte, wie Laschet immer lächelt: lieb.