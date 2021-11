Höchstwerte im Herbst : Die Impflücke muss schnell geschlossen werden

So hatten wir uns den Herbst 2021 eigentlich nicht vorgestellt: Die Corona-Inzidenz erreicht neue pandemische Höchstwerte, und das trotz der Impfkampagne. 67 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft, und dennoch steigen auch die Hospitalisierungs- und Verstorbenenzahlen wieder steil, größtenteils unter Ungeimpften. Aber nicht nur. 145.185 wahrscheinliche Impfdurchbrüche gab es seit Beginn der Impfungen, das meldete das RKI am Donnerstag. Jeder achte Verstorbene in der Gruppe der Erwachsenen unter 60 Jahren war im vergangenen Monat geimpft, bei den über Sechzigjährigen waren es sogar 43 Prozent. Kann man sich auf die Impfung überhaupt noch verlassen?

Diese Zahlen verunsichern. Man muss sie sich, wie so oft, aber etwas genauer ansehen. Denn natürlich ist hier zu berücksichtigen: Ein sehr kleiner Anteil einer großen Gruppe kann in absoluten Zahlen so groß sein wie der sehr große Anteil einer kleinen Gruppe. Sprich: Je größer die Zahl von Geimpften, desto größer auch die Zahl unwahrscheinlicher Impfdurchbrüche, auch wenn das individuelle Risiko trotzdem sehr viel kleiner ist als das der Ungeimpften.

Wenn man die Impfquote entsprechend einberechnet, ergibt sich somit aus den Daten ein positiveres Bild: Die Wahrscheinlichkeit einer Hospitalisierung war laut RKI im vergangenen Monat unter Geimpften im Vergleich zur Gruppe der Ungeimpften, je nach Altersgruppe, um 89 und 85 Prozent reduziert, das Risiko, an Covid zu sterben, um 92 und 86 Prozent. Das deckt sich mit Zahlen aus anderen Ländern. Aus den USA wurde etwa Mitte September gemeldet, dass Geimpfte dort seit Beginn der Impfkampagne ein zehnfach niedrigeres Hospitalisierungs- und ein elffach niedriges Sterberisiko infolge einer Corona-Infektion trugen.

Keine gute Ausgangslage

Die Impfung schützt nach wie vor in den allermeisten Fällen vor Tod und schwerer Erkrankung. Das ist ein großer und nicht selbstverständlicher Erfolg, denn durch das Auftreten der mittlerweile fast ausschließlich kursierenden Delta-Variante wurde ihre Effektivität reduziert. Ebenfalls nicht selbstverständlich: Die Impfung erscheint als sicher. Ihre möglichen Folgen wurden weltweit bereits an Milliarden Menschen studiert. Vergangene Woche veröffentlichten etwa die amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention eine Studie mit mehr als zehn Millionen Teilnehmern, die ergab, dass es statistisch keine erhöhte Sterbewahrscheinlichkeit aus von Covid unabhängigen Gründen — dazu würden etwa unerwartete Nebenwirkungen zählen — unter Geimpften im Vergleich zu Ungeimpften gab. Was der Impfstoff im Körper bewirkt, ist gut verstanden. Das gilt im Übrigen auch für die Wirkung des Virus selbst. Hier gibt es keinen Zweifel über die Möglichkeit von Langzeitfolgen: Was es in vielen Organen, auch im Gehirn, anrichten kann, wenn es ungehindert wütet, ist medizinisch mittlerweile ausführlich dokumentiert und durchaus verstörend.

3 Monate F+ für nur 3 € Zum Geburtstag von F+ lesen Sie alle Artikel auf FAZ.NET für nur 3 Euro im Monat. JETZT F+ LESEN

Wer sich impfen lässt, tut also etwas für die eigene Gesundheit — ob das auch für die Gesundheit der anderen gilt, ist eine andere Frage. Klar ist: Wenn sich Geimpfte weniger oft anstecken, wird dadurch das gesamte Infektionsgeschehen gebremst. Aktuelle Studien zeigen etwa für die mRNA-Impfstoffe, dass die Wahrscheinlichkeit einer symptomfreien Ansteckung für Geimpfte auch bei Delta um knapp 75 Prozent geringer ist als für Ungeimpfte. Man sieht den Effekt tatsächlich im Vergleich der Reproduktionszahlen der Bundesländer: Je höher der Impfanteil in der Bevölkerung, desto niedriger liegt der R-Wert. Aber sind Geimpfte, sofern sie sich doch infizieren, auch weniger ansteckend? Dazu gibt es nun neue Daten aus Großbritannien. Eine Kontaktverfolgungsstudie ergab dort, dass die durchschnittliche Ansteckungsrate kaum davon abhing, ob der Infizierte geimpft war oder nicht, sie wurde vor allem dadurch bestimmt, ob die Haushaltsmitglieder geimpft waren. Allerdings gab es Anhaltspunkte dafür, dass die Virenlast bei Geimpften etwas schneller abnimmt als bei Ungeimpften. Mit anderen Worten: Die Wahrscheinlichkeit, als Geimpfter überhaupt infiziert zu sein, ist zwar deutlich reduziert. Wen es aber trifft, der ist dennoch ansteckend.

Mehr zum Thema 1/

Was heißt das also für den Corona-Herbst? Zunächst einmal: Die Impfungen wirken, allerdings lässt die Wirkung insbesondere bei den älteren, früh Geimpften nach. Die Wahrscheinlichkeit infektiöser Kontakte ist derzeit hoch. Das ist keine gute Ausgangslage, denn zur Ausbremsung der Virusausbreitung reicht der aktuelle Impfstatus in der Bevölkerung nicht. Die Delta-Variante ist dafür zu ansteckend. Für einen Herbst ohne weitergehende Einschränkungen muss die Impflücke schnell geschlossen werden, so wie es Länder wie Portugal oder Spanien vorgemacht haben. Ansonsten bleibt nur: Vorsicht, Testen und Impfungen auffrischen.