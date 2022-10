„Habsburgs Aufstieg“ in Speyer : Eine höchst unwahrscheinliche Weltherrschaft

An den Habsburgern kommt man in Europa bis heute nicht vorbei. Im belgischen Antwerpen, Teil der ehemaligen Habsbur­gischen Niederlande, läuft man vom Stadtpark aus in die Straße Maria-Theresialei; in gottvergessenen spanischen Käffern in Na­varra, in denen zu­letzt Leben in den Siebzigerjahren war, weil dort Spaghettiwestern gedreht wurden, findet sich über dem Rathausportal das Habsburgerwappen Kaiser Karls V., Herrscher über Spanien und plus ultra, weit darüber hinaus. Dabei stammt das so eng mit Österreich und anderen Ländern assoziierte kleine Grafen­geschlecht ur­sprünglich aus der Schweiz. Doch warum findet die erste große Ausstellung in Deutschland zu dieser Dynastie (nach solchen zu den Karolingern, Ottonen, Sa­liern und Staufern) im Historischen Museum von Speyer statt, das man gefühlt zuallerletzt mit Habsburg verbinden würde?

Die Entscheidung für Speyer ist gut be­gründet. In der kirchenartig großen Krypta des Speyrer Kaiserdoms – unverändert die größte romanische Kirche der Welt und neben Wien die wichtigste Habsburgergrablege – liegen Rudolf I., der Begründer dieser Dynastie deutscher Könige und Kaiser, und sein Nachfolger Albrecht I., wichtige Vertreter der Herrscherlinie also. Ganz bewusst ritt Rudolf im Angesicht des nahen Todes nach Speyer, um sich in die Erfolgslinie der Vorgängergeschlechter der Salier (die den Speyrer Dom er­richten ließen) wie auch der mächtigen Staufer einzureihen. Rudolf ließ sich ge­wissermaßen symbolisch im leeren Speyrer Grab Friedrichs II. von Hohenstaufen bestatten, der seine Ruhestätte stattdessen in Palermo fand.

Speyer ist in seiner Symbolpolitik ge­nauso wichtig, wie dieser deutsche König Rudolf I. von Habsburg noch für die Stadt bedeutsam werden sollte. Und nicht nur für Speyer. Auch viele weitere heute rheinland-pfälzische Städte wie Landau, Neustadt an der Weinstraße, Kaiserslautern, Alzey, Bergzabern oder Kreuznach verdanken ihr Stadtrecht Rudolf. Diese Stadtgründungen sind nicht gering zu achten, vielmehr äußert sich darin das weitsichtige, konsequente Setzen auf die im dreizehnten Jahrhundert erstarkenden Städte, deren Luft frei und deren Bürger den deutschen König reich machten.

Stadtluft macht den König reich

Hier setzt die Ausstellung an und zeigt, wie ein Schweizer Geschlecht aus einer selbst für dortige Verhältnisse kleinen Stammburg im Aargau derart aufsteigen und bis zur Auflösung des Reichs im Jahr 1806 zahlreiche deutsche Könige und Kaiser stellen konnte. Im elften Jahrhundert erstmals mit „Werner von Habsburg“ in der Burg an der Aare namentlich in Er­scheinung tretend, waren deren Grafen noch lange keine Flächenherrscher – selbst die konkurrierenden Nachbargeschlechter der Kyburger und der Zähringer besaßen weit mehr Territorium. Man muss sich das vorstellen wie eine herbstliche Obstwiese: Räumlich getrennt von der Stammburg auf einem Gipfelgrat lagen die goldenen Äpfel in der heutigen Eidgenossenschaft verstreut, im grünen und weinreichen Elsass (die Habsburger waren glückliche und be­gü­ter­te Vögte von Murbach, einem von nur vier Reichsklöstern, sowie im elsässischen Ottmarsheim), im Südwesten das Reichs und bald auch im heutigen Österreich.

Durch geschickte Heirats- und Expansionspolitik – Markenzeichen des Ge­schlechts, das bis zu seinem „Ende“ 1918 anhalten und geradezu zu einem Heirats- statt Kriegsgebot werden sollte („Tu felix Austria nube“) – gelingt es den Habsburgern in den nächsten zweihundert Jahren, immer weitere solvente Gebiete hinzuzugewinnen. Am 1. Oktober 1273 (die Speyrer Ausstellung läuft konsequent bis Mitte Ap­ril des Jubiläumsjahres), wird der wohlhabende, aber machtarme Graf – kein Herzog! – Ru­dolf überraschend zum deutschen König gewählt.