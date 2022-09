Arte-Doku „Kabul Airport“ : Bilder des „Jüngsten Tages“

Menschenmassen am Flughafen, überfüllte Maschinen und verzweifelte Menschen, die sich an Evakuierungsflugzeugen festklammern: Die Bilder vom Kabul Airport 2021 wird man so schnell nicht mehr vergessen. Bild: Arte

Nach zwanzig Jahren Krieg und Besatzung verpflichten sich die USA und ihre NATO-Verbündeten, ihre Truppen aus Afghanistan abzuziehen. Amerikas längster Einsatz, verkündet Präsident Biden, ende mit dem „Abkommen, um unsere Leute nach Hause zu holen“. Die Frist zum Abzug endet im August 2021. Knapp zwei Wochen vor Ablauf erhalten zwei Einheiten der US-Marines den Auftrag, die Evakuierung von US-Bürgern und „gefährdeten“ Afghanen, die die Amerikaner während des Krieges unterstützt haben, vom Flughafen Kabul aus durchzuführen. Eine Art Himmelfahrtskommando, in Retrospektive. Der Abzug, so berichtet eine beteiligte und überlebende Marines-Soldatin in der HBO/BBC/Arte France-Dokumentation „Kabul Airport“, „sollte eine einfache, schnelle Sache sein, aber das war es nicht.“ Später im Film, als sie erzählt, wie wenige Tage darauf im Chaos und der Panik vieltausender gegen das Tor „Abbey Gate“ andrängender Menschen, inmitten von Leichen und schreienden Verletzten, Babys, auch verstorbene, über die Köpfe zu den Soldaten gereicht wurden, damit wenigstens sie der Hölle entkommen könnten, weint sie. Keine Frau unter den Soldaten, sagt sie, werde diese Bilder je vergessen können. Männer wohl auch nicht. Selbst bloße Zuschauer dieser Doku, die sehr nah, wie am offenen Sehnerv operiert, könnten um den Schlaf gebracht werden. Aus unmittelbarer Rezeptionserfahrung, aber auch durch die hier vermittelte Einsicht, wie dilettantisch die Einsicht der planenden Militärs in die - reale und psychologische - Situation in Kabul war.

Die achtzehn Tage der Evakuierungs-Luftbrücke erzählt der Film strikt chronologisch. Die Rettungsaktion, die in einer humanitären Katastrophe endete, wird in der von Emmy-Gewinner Dan Reed („Leaving Neverland“, „Frontline“) produzierten Doku mit unterschiedlichstem Bildmaterial (Handyvideos, Archivbilder, eigens gedrehtes Material) und durch etliche Zeugeninterviews vermittelt. Kurz nach Ankunft der Marines, die Sicherheitsvorbereitungen der Flüge sind noch nicht abgeschlossen, nehmen die Taliban überraschend Kabul ein. Tausende Menschen fliehen in Panik auf den Straßen, Zehntausende machen sich auf Richtung Flughafen. Es geht ihnen, wie etwa einer porträtierten Nachrichtensprecherin darum, ihr nacktes Leben zu retten. Es ist der 15. August 2021. Die Bilder des Tages sind schrecklich, aber es sind lange nicht die grausamsten. Die halten die Ereignisse der nächsten Tage bereit. Manches sieht fast unfassbar aus, zum Beispiel die Landung einer ersten C-17-Transportmaschine auf dem gerade durch US-Soldaten mühselig und gewaltsam geräumten Rollfeld. Vor allem junge Männer stürmen das Flugzeug, setzen sich außen auf die Radkästen, filmen sich lachend im Fahrtwind beim Durchstarten der C-17, glauben sich offenbar gerettet. Kurze Zeit später liegen ihre hinuntergestürzten Körper reglos auf dem Rollfeld.

Eines der wichtigsten Dokumente des Scheiterns

Unerträgliche, freilich ausgewählte Bilder folgen. Zehntausende Menschen drängen im schmalen Sicherheitskorridor gegen die Flughafen-Tore an, Kleinkinder werden gegen Stacheldraht gedrückt, Menschen steigen über die darunter liegenden. Treffen auf wenige hundert Soldaten, die die Lage in den Griff bekommen sollen. Tage später, als ein Bombenanschlag am Abbey Gate, zu dem sich der IS bekennt, beide, US-Soldaten und afghanische Bürger trifft, irren Verletzte umher, es bleiben Kleidungs- und Gepäckstücke zurück, und nach dem Abflug der letzten Maschine am 31. August, eine menschenleere nächtliche Stille. Schon die Tonspur des Films allein, bisweilen mit schwarzem Bild abgespielt, führt zu erschreckendem Erleben im Kopf des Zuhörenden. Schreiende US-Soldaten, panische Menschen, die flüchten wollen, immer wieder Schüsse, das hörbare Fiasko einer falsch geplanten, harmlos eingeschätzten Mission - „Kabul Airport“ wird eines der wichtigsten Dokumente des Scheiterns der USA und ihrer Verbündeten in Afghanistan bleiben. „Der jüngste Tag“, so beschreiben mehrere der Zeugen den Ablauf der Mission.

Bemerkenswert ist die Auswahl der Protagonisten. Interviews mit US-Soldaten und ihren unmittelbaren Vorgesetzten sind in etwa gleicher Zahl und Länge vertreten wie Interviews mit Taliban-Führern, die vor Ort das Geschehen erlebten. Eingestreut finden sich individuelle Fluchtgeschichten, etwa die der damals amtierenden afghanischen Frauenministerin Hasina Safi, die die Flucht schließlich geschafft hat. Knapp 124.000 Menschen konnten am Ende durch die USA, das Vereinigte Königreich und die übrigen Verbündeten ausgeflogen werden. Knapp 200 Menschen kommen ums Leben, darunter beim Bombenanschlag am Abbey Gate dreizehn US-Soldaten und mehr als 170 afghanische Zivilisten. Vor dem endgültigen Abzug zerstören die Soldaten ihre eigenen Fahrzeuge, anderes Gerät und ihre Möbel, filmen sich dabei. Im Februar 2022 kehrt „Kabul Airport“ in den letzten Minuten zurück nach Afghanistan, zu einer kurzen politischen Bestandsaufnahme und wenigen Bildern der jetzigen Lebensumstände. Die allerletzte Einstellung zeigt rennende Kinder, offenbar ausschließlich Jungs. Die Zukunft des Landes im Taliban-Staat.

