Debatte um HBO-Serie „Patria“ : Die Größe der Opfer

Werbeplakate zur Ankündigung einer neuen HBO-Serie reißen in Spanien alte Wunden auf. „Patria“ erinnert an die Terrororganisation Eta, deren Nachwirkungen noch heute im Land zu spüren sind.

Dem riesigen Plakat kann an der Madrider Gran Vía niemand entgehen. Wie eine Pietà beugt sich auf der einen Hälfte eine trauernde Frau über den Leichnam ihres ermordeten Mannes. Auf der anderen Hälfte liegt gefesselt und vor Schmerzen gekrümmt nackt ein junger Mann mit seinen Folterern im Hintergrund. Mit den Worten „Wir sind alle Teil dieser Geschichte“ wirbt das Streaming-Portal HBO für seine Verfilmung des Romans „Patria“ von Fernando Aramburu. Am 27. September startet in Spanien die achtteilige Serie über die Geschichte von zwei baskischen Familien, die der Eta-Terror entzweit. Die Terrororganisation hat sich längst aufgelöst, aber die Vergangenheit lässt Spanien bis heute nicht los.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Schon die Werbekampagne von HBO genügte, um einen Sturm der Entrüstung zu entfachen. „#cancelaHBO“ war der Hashtag eines Boykottaufrufs im Internet überschrieben, obwohl noch niemand die Serie gesehen hat. Die Empörung gilt den gleich großen Bildern von Opfern und Tätern: Die Witwe Bittori mit dem von Eta-Terroristen erschossenen Ehemann Txato, daneben ein Folteropfer, dessen Peiniger in Polizeikleidung gerade Pause machen. Für die Stiftung der Terroropfer bedeuten die Plakate eine „Demütigung“ aller Spanier, die unter dem Morden von Eta litten: HBO solle die Bilder sofort entfernen. Für andere Angehörige ist diese Gleichstellung eine unerträgliche Geschichtsmanipulation. „Es gibt keinen Platz für Äquidistanz, wenn es um Terrorismus geht“, sagt der spanische Innenminister Fernando Grande-Marlaska, der selbst aus dem Baskenland stammt.