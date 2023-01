„Bilder und Zeiten“ ist zurück : Erinnerung nach vorn

Der technische Fortschritt macht es möglich, an das vermeintlich Verlorene anzuknüpfen: Die Beilage „Bilder und Zeiten“ ersteht an diesem Samstag in digitaler Form auf.

Wir nehmen die Arbeit an „Bilder und Zeiten“ wieder auf – dieses Mal digital, aber wie gehabt in Schwarz-Weiß und in der Type Clarendon. Bild: F.A.Z.

Zeitungen gehen mit der Zeit, begleiten sie, nehmen ihre Anregungen auf, berichten über sie und versuchen, sie in Gedanken zu fassen. Zeitungen unterliegen auch der Zeit, müssen sich an ihre technologischen und ökonomischen Umstände anpassen.

Jürgen Kaube Herausgeber.

Mit der Zeit zu gehen ist aber nicht die einzige Bewegungsrichtung der Gedanken. Nicht alles, was verschwunden ist, hat es auch verdient, verschwunden zu sein. Und mitunter ist es gerade der technische Fortschritt, der es ermöglicht, an etwas anzuknüpfen, das für immer ver­loren zu sein schien. Man denke nur an die Massen von Material für die Film- oder Literaturgeschichte, die zuletzt durch die Digitalisierung erschlossen worden sind. Wer heute einen alten Film noch einmal oder erstmals sehen möchte, ist in einer unglaublich besseren Situation als jemand, der vor dreißig oder fünfzig Jahren diesen Wunsch hatte. Wer mit der Zeit geht, kann also auch immer mehr Vergangenheiten aufrufen.

Das gilt nicht nur für den Gang ins Archiv. Ursprünglich hieß eine Seite der Wochenendausgabe dieser Zeitung „Bilder und Zeiten“. Sie war sehr oft Berichten aus der damals noch viel ferneren Welt, aus Bali und Hawaii oder Hollywood, gewidmet. Es erschienen unter diesem Titel aber auch Essays zu graphologischen Unterschieden zwischen Danton und Robespierre, über die Lage der jungen Generation und über die Entstehung der modernen Elternrollen. Einmal schrieb Simone de Beauvoir über Brigitte Bardot. Gegenwart und Vergangenheit, Ferne und Nähe waren gleichermaßen im Blick.

Wie “Bilder und Zeiten“ entstand

Daneben gab es in den frühen Fünf­zigerjahren am Wochenende die Seiten „Ereignisse und Gestalten“, „Literaturblatt“ und „Für die Frau“. Vom 12. Januar 1952 an rückte „Bilder und Zeiten“ dann nach vorn und stand im Titelkopf der ersten Seite dieses Wochenendteils. Nehmen wir eine Ausgabe dieser Zeit in die Hand, findet sich beispielsweise ein Gedenkblatt zum fünfhundertsten Geburtstag von Lionardo (sic!) da Vinci. Oder eine Erzählung von Heinrich Böll und etwas über die Osternacht, angestoßen durch Lektüre des „Faust“. Gottfried Benns „Stimme hinter dem Vorhang“ wurde besprochen und Immanuel Velikovskys „Welten im Zusammenbruch“. Die Seite für die Frau bot Stücke über geheizte Schuhspanner, über Männer, die kochen können, über klassische Schönheitsfehler und über die von Greta Garbo angeregte Mode.

Von dieser Zeit an erschien die Wochenendausgabe unter dem Gesamttitel „Bilder und Zeiten“ als eigenständige sechsseitige Tiefdruckbeilage. Die redaktionelle Verantwortung lag beim Feuilleton. Das ging so bis ins Jahr 2001, als der sams­tägliche Tiefdruck aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten eingestellt wurde. Er war angeblich zu teuer geworden, die Abhängigkeit von einer einzelnen ­Druckerei, die das Druckverfahren noch anbot, hieß es, sei zu stark. Als später Zweifel an dieser Darstellung aufkamen, war es schon zu spät. Es wäre zumindest heute unwirtschaftlich, „Bilder und Zeiten“ im Tiefdruck zurückzuholen. Die Klagen aus der Leserschaft über den Verlust waren aber, um es vorsichtig zu formulieren, erheblich. Über Jahre hinweg sind wir auf ihn angesprochen worden. Als 2006 die erste Zeitungskrise aus­gestanden war, wurde „Bilder und Zeiten“ deshalb noch einmal wiederbeatmet. Abermals am Samstag wurde der Feuilletonteil unter diesem Titel erweitert, auf gewöhnlichem Papier, mit neuen Rubriken und farbigen Bildern.