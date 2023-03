Das Thema der Ausstellung scheint naheliegend, ist aber bisher nicht verfolgt worden: Füsslis Frauendarstellungen in hochmodischen Gewändern und mit gewaltigen und raffinierten Haaraufbauten, extrem erotisiert, beinahe ausschließlich in der Zeichnung. Die Ausstellung der sechzig Zeichnungen wurde zuerst in der Courtauld Gallery in London gezeigt. In Zürich wird sie nun von Jonas Beyer betreut, der eine kleine Geschichte der Sammlung von Füssli-Zeichnungen beigesteuert hat. Von Füssli sind mehr als 1300 Zeichnungen überliefert. Die forcierten Frauenzeichnungen konzentrieren sich auf die Jahre von 1788 bis zum Beginn des neunzehnten Jahrhunderts. Sie setzen ein nach Füsslis Heirat mit Sophia Rawlins, die zuvor bereits sein künstlerisches Modell gewesen ist. Bis heute ist ungeklärt, in welchem Umfang sie in den Zeichnungen porträtiert ist, nur das Modell abgegeben hat oder – insbesondere bei den Kurtisanenzeichnungen – allenfalls durch ihre extremen Frisuren, die stundenlange Vorbereitungen erforderten, Anregung gegeben hat. Doch ob Sophia Füssli all diese verschiedenen Haarkunstwerke selbst getragen hat oder ob sie in der Steigerung eher seiner Phantasie entsprungen sind, bleibt unklar.

Der rein kulturgeschichtliche Zugriff unterschätzt Füsslis Eigenheiten

Wie also kann man sich der Frage nähern, was diese Obsession bei der Wiedergabe extrem ausstaffierter Frauenkörper bedeuten könnte? Die Antwort, die die Forschung gegeben hat, ist unbefriedigend geblieben. Füssli, so heißt es, sei ein Fall für die Couch, ein Fetischist, sexbesessen, mit sadomasochistischen Neigungen, letztlich frauenverachtend. Die Zeichnungen seien Ausdruck tief verwurzelter männlicher Ängste. Das kann man feststellen und vielleicht auch ausdifferenzieren, wie es der Essay von Mechthild Fend im Katalog versucht, aber man tut dies dann, ohne auch nur einer Zeichnung ihren kulturgeschichtlichen Ort gegeben zu haben. Das hingegen versucht der Hauptessay des Organisators der Londoner Ausstellung David Solkin, und in seinem Beitrag liegt der eigentliche Gewinn der Ausstellung für die Forschung. Die psychoanalytische Deutung Füsslis isoliert ihn von allen Bezügen, nur seine Psyche scheint jenseits aller Geschichtlichkeit zu interessieren. Solkin dagegen verankert Füsslis Bilderfindungen in einem durchaus breiten, besonders englischen Strom der Wiedergabe des Weiblichen, direkte Quellen und Vorbilder werden angegeben. Einer Gefahr allerdings ist ein rein kulturgeschichtlicher Zugriff ausgesetzt: Er tendiert dazu, Füsslis besondere Eigenheiten womöglich zu unterschätzen. Zweierlei kann dieser Gefahr begegnen: zum einen eine detaillierte Einzelblattanalyse, die auf die besondere Ausdrucksdimension der Zeichnungen abhebt. Zum anderen – Martin Myrone hat in seiner überragenden Schau „Go­thic Nightmares“ 2006 darauf hingewiesen – ist Füsslis Projektion des Weiblichen grundsätzlich sein Männerbild gegenüberzustellen. Das geht nicht ohne die Berücksichtigung von Füsslis Gemälden ab. Insofern hätte man sich gewünscht, das eine oder andere Gemälde Füsslis aus der ständigen Züricher Sammlung neben den Zeichnungen zu sehen.