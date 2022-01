Corona-Inzidenz steigt : Gesundes Wachstum?

Eines muss man Corona lassen: Es zwingt uns zu Lernfortschritten, die sonst länger brauchen. Crashkursartig wurde Kindern der Unterschied zwischen einer Nachricht und einem medizinischen Untersuchungsergebnis eingeimpft. Dass es eine positive Nachricht ist, wenn das Untersuchungsergebnis negativ ausfällt, will ja erst einmal kapiert werden. „Negativ. Gott sei Dank!“ – „Häh, wieso? ,Negativ‘ ist doch nicht ,gut‘. ,Positiv‘ bedeutet ,gut‘. Wenn mein Testergebnis negativ ist, dann hab ich ja Corona.“ So in etwa mochten die Unterhaltungen in jenen fernen virologischen Gründerzeiten verlaufen sein, als man den Kindern noch mit tausend Stäbchen in der Nase herumfuhrwerkte, zehn Sekunden linkes Loch, zehn Sekunden rechtes Loch, dabei immer schön drehen, noch heute schießen Tränen in die Augen. Wie naiv man auch selbst noch war! Dachte man doch allen Ernstes, dass eine Infektion einfach keine gute Sache sei.

Umwertung der Werte

Inzwischen hat eine Umwertung der Werte stattgehabt, auf die uns die Erkenntnis von der Positivität negativer Untersuchungsergebnisse schon eingestimmt hatte. Dass Wörter nicht geradezu des Gegenteil von dem bedeuten, was sie bedeuten, konnten aber schon vor Corona nur schlichte Gemüter annehmen. Man muss dazu nicht erst Nietzsche oder Wittgenstein zur Hand nehmen. Schlagt nach schon bei Shakespeare: „Fair is foul, and foul is fair“! Wobei es gar nicht die Eigenschaften selbst sind, deren Relativität zur Debatte steht; es sind vielmehr unsere Erkenntniswerkzeuge, deren relative, auch den Umständen und Zwecken geschuldete Brauchbarkeit uns, wie Politiker sagen, „ein Stück weit demütig“ machen sollte oder zumindest könnte. Wie weit diese Demut gehen mag, muss jeder selbst wissen – sicherlich nicht so weit, dass man sich ein X für ein U vormachen lässt. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass die Atomkraft eines Tages als ökologisch nachhaltig dastehen würde? Dialektik, ick hör dir trapsen!

Na, bitte: Die Zahlen steigen

Was nun Corona betrifft, so höre man, was übers Wochenende wieder gesagt wurde, und schon sind unsere einfältigen Vorstellungen von „gut“ und „schlecht“, „viel“ und „wenig“ hinweggefegt. Gesundheitsminister Lauterbach zog angesichts der nun reichlich vierstelligen Inzidenzzahlen „eine positive Zwischenbilanz“. Je mehr Infizierte und/oder Kranke, desto besser? Herdenimmunität, Impfung vorausgesetzt, klare Sache. Auch Robert-Koch-Instituts-Chef Wieler gab sich „vorsichtig optimistisch“: „Die Fallzahlen steigen weiter massiv an.“

Na, bitte. So erklärt sich auch, dass der Aussicht auf den Inzidenz-Höhepunkt Mitte, Ende Februar nicht nur jeder Schrecken genommen ist, sondern mancher sich auf diese tollen Omikron-Tage geradezu zu freuen scheint; da sollten auch die Statistiker um 180 Grad umdenken und nur noch die wenigen bedauernswerten Menschen erfassen, die noch keine Virusbekanntschaft hatten – Tendenz garantiert fallend. Also alles paletti oder „unter Kontrolle“ (Lauterbach). Hoffen wir vorsichtshalber trotzdem, wenn nicht das Beste, so doch etwas Gutes, um nicht zu sagen: Positives.