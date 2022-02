Bundeswehr und Gesellschaft : Professionelles Restheldentum

Der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine hat die deutsche Politik in einen Schockzustand versetzt. Das „Undenkbare“ sei über Nacht das Wirkliche geworden, heißt es. Die Bundesaußenministerin beklagte am Morgen nach Putins Zivilisationsbruch ihr „Aufwachen in einer anderen Welt“ und verteidigte sogleich das Recht auf das Weiterträumen des ukrainischen und russischen Volkes von einer besseren Zukunft in Frieden und Demokratie. Es sollte wohl kämpferisch klingen, aber mutet es nicht eher zynisch an, wenn Annalena Baerbock am frühen Morgen der russischen Invasion den Menschen in Kiew zuruft: Träumt weiter?

Trotzig bestand die Grünenpolitikerin darauf, Deutschland sei zwar fassungslos, aber nicht hilflos. Dass das nicht militärisch gemeint sein konnte, stellte zur gleichen Stunde Generalleutnant Alfons Mais klar. Auf Linkedin räumte der Inspekteur des Heeres ein, dass die Bundeswehr kaum zur Sicherung des eigenen Bündnisses an seinen Ostgrenzen beitragen könne. Man darf unterstellen, dass Baerbocks Ankündigung, „wir“ würden jetzt unsere Sicherheit und die unserer Bündnispartner stärken, eher bei Mais Fassungslosigkeit auslöste, auch wenn die Bundesregierung inzwischen beschlossen hat, doch Waffen an die Ukraine zu liefern. Spätestens seit der Annexion der Krim hätten „wir“ es doch kommen sehen, aber mit unseren Argumenten seien wir nicht durchgedrungen, so der General.