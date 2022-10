Synodaler Weg : Die Unwucht des Dogmas

Was läuft da schief? Wie kann es sein, dass Aufwand und Ertrag bei diesem öffentlichkeitswirksamen, echauffierenden Reformprojekt derart auseinanderfallen? Ein Beispiel: Wie viele Sitzungen und Papiere wurden auf dem Synodalen Weg allein dem dort so genannten „Frauenthema“ gewidmet? Um dann gleich schon von einem „Quantensprung“ zu sprechen, wenn an der Spitze der Diözese Mainz ein neues Frauenamt eingeführt wird, das der Bevollmächtigen des Generalvikars. „Dieses Amt ist auf jeden Fall ein Quantensprung, weil es das in dieser Grundsätzlichkeit bisher in Deutschland nicht gegeben hat“, erklärt die Amtsinhaberin Stephanie Ried, nicht ohne zu beschwichtigen: „Wir verlassen damit nicht den Boden des Kirchenrechts.“

Christian Geyer-Hindemith Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

So leicht stellen sich in Rheinland-Pfalz Quantensprünge ein, einerseits. Andererseits ist das Erwartungsmanagement beim Synodalen Weg in nationaler Hinsicht doch eher auf den Griff nach den Sternen gerichtet, und dabei geht es dann nicht mehr nur darum, die Bevollmächtigte eines männlichen Amtsinhabers sein zu dürfen, sondern darum, „Geschlechtergerechtigkeit“ als kirchenamtliche Querschnittaufgabe zu begreifen, gepaart mit konstruktiv aufgegriffenen „gendertheoretischen Reflexionen“. Hört man da, kaum dass ihm von dieser Programmatik berichtet wird, den Papst sich räuspern und gegenüber den Mitte November zum sogenannten ad-limena-Besuch in Rom anwesenden deutschen Bischöfen wie folgt sich äußern: „Ich muss doch sehr bitten, meine Herren?“

Kann das gutgehen?

In dem zu diesem Thema von Bischöfen und Laien neulich mehrheitlich beschlossenen Grundtext des Synodalen Wegs, den der Papst zu lesen „gebeten“ wird, heißt es: „Die Frage nach Diensten und Ämtern von Frauen in der Kirche Jesu Christi, insbesondere jene nach der Teilhabe auch von Frauen am sakramentalen Amt, lässt es neben dem Blick in Schrift und Tradition und auf das in diesen Quellen gegebene Potential für die Öffnung der Ämter zudem auch erforderlich erscheinen, die ,Zeichen der Zeit` lesen zu lernen. Dazu gehört unabdingbar, die unterschiedlichen theologischen Positionen für die Öffnung der Ämter für Frauen unter der Perspektive der Geschlechtergerechtigkeit zu reflektieren, dabei in einen engen Austausch mit den Sozialwissenschaften, Kulturwissenschaften und Humanwissenschaften zu treten und deren gendertheoretische Reflexionen konstruktiv aufzugreifen.“

Reformstrategisch stellt sich die Frage: Kann das gutgehen? Wie erfolgversprechend ist ein auf vatikanisches Entgegenkommen angewiesenes Reformvorhaben, das gleich eingangs den Papst belehrt, doch erst einmal die Zeichen der Zeit lesen zu lernen, sich in den neuesten Stand der Kulturwissenschaften etcetera einzuarbeiten, um in deren Licht dann die Erbschaft von Heiliger Schrift und Tradition neu zu bewerten, wohl wissend, wie es in dem Papier weiter heißt, „dass aus Schrift und Tradition Vorbehalte gegen die Teilnahme von Frauen am sakramentalen Amt in Christusrepräsentation abgeleitet werden“.