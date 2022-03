Bild: AFP

Was war da los? Chris Rock (links) machte einen Witz über Will Smiths Frau Jada, die mit ihren kurzgeschorenen Haaren bei G.I. Jane mitspielen könnte. Offenbar leidet sie momentan unter krankhaftem Haarausfall. Will Smith kam in einer Kurzschlussreaktion auf die Bühne und scheuerte Chris Rock eine. „Nimm nicht den Namen meiner Frau in den Mund“, fügte er nicht ohne Schimpfwortverwendung hinzu.