In „Rückkehr nach Reims“, Didier Eri­bons Erfolgsbuch, heißt es: „Neben der typischen Entwicklung eines jungen Schwulen, der sich in der Großstadt in neue gesellschaftliche Netzwerke begibt, der sein eigenes Schwulsein zusammen mit einer ganzen schwulen ,Welt‘ entdeckt und sich selbst nach ihr formt, verfolgte ich auch eine andere, soziale Entwicklung, den Weg eines ,Aufsteigers‘, den man auch als ,sozialen Überläufer‘ bezeichnen kann. Denn ich war gewissermaßen klassenflüchtig darauf bedacht, meine soziale Herkunft abzustreifen.“

Das Zitat aus diesem „nicht fiktionalen Roman“ (Eribon) zeigt die komplexe Anlage des 2017 sogar auf der Bühne von Thomas Ostermeier inszenierten Buchs. Es ist eine mehr literarisch-journalistische als wissenschaftliche Selbsterkundung, wie überhaupt Eribons akademische Gelegenheitsarbeiten oft um eine offen ausgespielte biographische Motivik kreisen. Das lässt sich auch für die Zeit nach der „Rückkehr“ 2009 sagen, als Eri­bon eine Professur an der Université de Picardie Jules Verne in Amiens erhielt.

Mit dem Augenmerk auf der Klassenblindheit, die Eribon sowohl im politischen wie im akademischen Raum feststellt, lässt er sich nun aber nicht von Sahra Wagenknecht eingemeinden – deren Avancen wies er zurück. Seine Kritik der französischen Linken setzt beim mittlerweile Gemeinplatz gewordenen Punkt an, nämlich sich ideologischen statt sozialen Konflikten zu widmen; sie sei aber von der deutschen Situation zu unterscheiden. Die Entwicklung habe Fahrt aufgenommen „wegen des Zusammenbruchs der Kommunistischen Partei und der Veränderung der Sozialistischen Partei in eine Partei, deren Spitze keinen Bezug mehr zur Arbeiterklasse hat. Das sind alles bürgerliche Technokraten.“

Meister der Analyse zwischen Persönlichem und Politischem

Klassenblindheit macht der in Reims geborene Eribon bei sich selbst als eine lange gepflegte Lebenshaltung aus. Der Reiz der Lektüre liegt darin, den psychoanalytischen Selbstunterminierungen des Autors beiwohnen zu können, von denen er gleichwohl sagt, ihnen entkommen zu sein (in dem 2017 auf Deutsch erschienenem Freud-kritischen Bändchen „Der Psychoanalyse entkommen“).

Die Werkschau in eigener Sache kommt immer wieder auf dieselbe Unwucht zu sprechen: „Warum bin ich, der ich so große soziale Scham empfunden habe, Herkunftsscham, nie auf die Idee gekommen, dieses Problem in einem Buch oder Aufsatz anzugehen?“ Er holte das dann spätestens mit dem Folgeband des „Rückkehr“-Buchs in ganzer Breite nach: „Gesellschaft als Urteil. Klassen, Identitäten, Wege“. So treibt Eribon die Reflexion der eigenen Voraussetzungen immer wieder über sich hinaus zur Gesellschaftsanalyse mit freilich eher vagabundierenden politischen Einlassungen. Als ein mentales Klassenmerkmal der französischen Arbeiterschaft macht er einen links verbrämten Rassismus geltend, der in den Rechtspopulismus umgeschlagen sei.

Das, worum es ihm philosophisch geht, eine Anthropologie der Scham zu schreiben, hatte er selbst nach eigenem Bekunden lange Zeit nur eindimensional auf die Sexualität bezogen statt, wie später, auch auf die soziale Herkunft, entlang eines inferioren Arbeiterklassenbewusstseins. Die Scham saß gleichsam zu tief, als dass sie ein methodisches Programm zu ihrer Analyse hätte freisetzen können; dieses blieb einseitig sexuell bestimmt und tabuisierte den Klassenbegriff, den es in Didiers späterer Wahrnehmung doch gerade aufzudecken galt, gesellschaftsweit wie bei ihm persönlich.

Tatsächlich hatte Eribon nach einigen ideengeschichtlichen Arbeiten (so den beiden Büchern über Foucault) sich mit dem Themenkreis Unterwerfung und Subjektivierung befasst, etwa in den Büchern „Réflexions sur la question gay“, „Une Morale de minoiritaire“ oder „Hérésies“. Bourdieus Begriff des Habitus wurde bei Eribon zwar zentral, aber zunächst nur, um ihn auf die Sexualität zu übertragen. Die immer wieder neu vollzogene methodische Brechung macht ihn zu einem Meister der Analyse zwischen Persönlichem und Politischem, und zwar im essayistischen Zugriff, dessen fachsoziologischen Anspruch er nicht überziehen möchte. Am heutigen Montag wird Didier Eribon, um den es hierzulande inzwischen ruhiger geworden ist, siebzig Jahre alt.